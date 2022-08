Vyšetrovanie v kauze Súmrak by sa mohlo skončiť do mesiaca, tvrdí riaditeľ NAKA

BRATISLAVA - yšetrovanie v kauze Súmrak by sa mohlo skončiť do mesiaca. Vyhlásil to riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Ľubomír Daňko na štvrtkovej tlačovej konferencii. V prípade sú obvinení bývalý predseda vlády Robert Fico, exminister vnútra Robert Kaliňák (obaja Smer-SD), bývalý policajný prezident Tibor G. a nitriansky podnikateľ Norbert B.