Pre extrémne sucho vyhlásili vo viacerých obciach mimoriadnu situáciu: Žiadne pranie ani umývanie!

BRATISLAVA - Situácia sa naďalej zhoršuje. Reč je o suchu, ktoré aktuálne zúri na Slovensku. Aj keď pred dvomi týždňami poriadne napršalo, nízka intenzita zrážok za posledné dni sa opäť prejavila. Dospelo to až do takéo štádia, že viaceré obce, najmä na strednom Slovensku, musia fungovať vo veľmi obmedzenom režime. Obyvatelia nemôžu prať, ani polievať!

Situácia so suchom sa na Slovensku v porovnaní s minulým týždňom zhoršila. Extrémne sucho sa opäť rozšírilo na juhu Podunajskej nížiny, v Slovenskom rudohorí a na dolnom Zemplíne. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vo svojom klimatologickom zhodnotení 31. týždňa.

Celkovo extrémne sucho zasahuje podľa meteorológov až 15 percent územia. "Relatívne nasýtenie pod hranicou desať percent je na Podunajskej a Záhorskej nížine a na juhu východného Slovenska (Gemer, Abov, dolný Zemplín). Deficit pôdnej vlahy je v intervale mínus 60 až mínus 80 milimetrov ojedinele na strednom a východnom Slovensku," uviedol ústav. Deficit sa podľa meteorológov nachádza takmer na celom území Slovenska, okrem malej oblasti v okolí Nitry.

V prípade meteorologického sucha sú na Slovensku normálne, až veľmi suché podmienky. Extrémne sucho je na letisku v Bratislave, v Senici a Spišských Vlachoch. "Deficit zrážok za posledných 90 dní je vo Švedlári mínus 197 milimetrov, v Telgárte mínus 192 milimetrov a mínus 172 milimetrov v Banskej Bystrici," konštatuje SHMÚ. Nadbytok zrážok je len v Bratislave na letisku a v Nitre. Podľa portálu imeteo.sk je však situácia najrktickejšia v Baskobystrickom kraji, konkrétne v Sliači, kde je deficiť zrážok na úrovni 220 milimetrov.

Teda, ak posledné roky spadlo v priemere za prvých 7 mesiacov 420 milimetrov zrážok, tento rok je to len 200, rozdiel je teda deficit zrážok v aktuálnom roku. Naďalej je však extrémne sucho v spodných vrstvách pôdy, kam sa voda z posledných zrážok nedostala. Mimoriadne zle je v tomto ohľade takmer celé Slovensko s výnimkou severu krajiny. Ba čo viac, nevyzerá to tak, že by sa situácia mala v najbližších dňoch výrazne meniť k lepšiemu.

Podľa portálu totiž majú nedostatok vody pre nedostatok zrážok hneď v niekoľkých lokalitách. Z toho dôvodu bola vyhlásená mimoriadna situácia v obciach Volica, Drňa, Chrámec, Pača, Dlhé Stráže, Banská Štiavnica, Baldovce, Zubák, Sútor, Rudňany a Slatvina. Obyvatelia týchto obcí musia život s nepríjemnými obmedzeniami - nemôžu totiž prať, variť, zavárať, umývať sa, či polievať produkty na vlastnej záhrade. Musia sem dovážať vodu prostredníctvom cisterien.

Naposledy poriadne napršalo totiž posledný júlový víkend, kedy najmä na severe spadlo aj vyše 100 milimetrov zrážok.

Obrovské problémy v Sútore

V obci Sútor v okrese Rimavská Sobota platí pre nedostatok pitnej vody mimoriadna situácia. Najhoršia situácia je v obecných nájomných bytoch, v ktorých žije 24 rodín. Uviedol to starosta obce Gabriel Lakatoš. Mimoriadnu situáciu vyhlásil starosta ešte 25. júla, nedostatok pitnej vody podľa jeho slov spôsobilo dlhotrvajúce sucho. V obci chýba napojenie na vodovod, vyše 600 obyvateľov tak na pitie využíva vlastné studne. Tie však v dôsledku nedostatku zrážok takmer vyschli.

Najhoršia situácia je podľa starostu v nájomných bytoch, kde býva takmer 100 ľudí. Starosta obyvateľov pravidelne vyzýva na šetrenie vodou a samospráva v súvislosti s jej akútnym nedostatkom zabezpečila núdzové zásobovanie pitnou vodou. "V studni na obecnom úrade máme vodu, ktorá však nie je pitná. Tú vozíme ľuďom ako úžitkovú, na splachovanie a podobne," dodal Lakatoš. Mimoriadna situácia pre nedostatok pitnej vody platí aktuálne v jedenástich obciach.