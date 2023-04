Vedecký experiment odhalil zaujímavý fakt: Konečne poznáme odpoveď! Záleží na spôsobe splachovania záchoda?

NEW YORK - Vedec a mikrobiológ Tim Call sa začal zaoberať myšlienkou ako splachovanie záchoda ovplyvňuje okolie, znečistenie predmetov v blízkosti toalety a kvalitu vzduchu v miestnosti. Pomocou vedeckého experimentu sa snažil dokázať, že záchodové veko by malo byť pred spláchnutím zatvorené, inak bol presvedčený, že si všetci koledujeme o veľký problém.

Jeho video sa stalo ihneď virálnym a zaznamenalo vyše 320 000 tisíc vzhliadnutí. „Tento obsah tvorím, pretože ma vždy zaujímalo, čo okolo mňa rastie, a chcel som to vidieť aj vizuálne,“ povedal Call pre NeedToKnow.co.uk.

Vedecký experiment prebiehal naozaj veľmi jednoducho. Vedec položil na otvorenú misu záchoda Petriho misku a zachytával baktérie. Prekvapilo ho však, že aj keď spláchol záchod s „obsahom“ vnútri, našiel iba päť bakteriálnych kolónií. „Zistil som, že vzduch nie je ani zďaleka taký špinavý, ako som si myslel, že bude,“ povedal.

Svoj experiment by chcel do budúcna aj zväčšiť a presvedčiť sa, či naozaj vzduch v kúpeľni alebo na toalete nie je taký špinavý, ako by si človek mohol myslieť. Jeho fanúšikovia na internete len krútili hlavami a nevedeli si predstaviť človeka, ktorý pred spláchnutím nezavrie veko od záchoda. Našli sa aj vtipné komentáre, vrátane toho, kde sa žena potešila, že jej partner nemal pravdu a spláchnutím záchoda sa baktérie z toalety neprenesú na jeho zubnú kefku.