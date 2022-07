Každý má tie svoje, no utkveli v nás navždy: KVÍZ, ktorý vás preverí v tom, či ovládate preklad týchto nárečových slov

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

BRATISLAVA - Sú to už dávno stratené časy, no tradícia a návrat do rodného domova ich v našich životoch ešte ako-tak udržiava. Hovoríme o nárečových slovách, ktoré používame bežne v neformálnom styku v rodine alebo pri kamarátoch. Svoje o tom vedia hádam v každom kúte Slovenska a my vás teraz preveríme v tom, či ovládate nárečie zo všetkých troch častí našej krajiny. Trúfate si na tento kvíz?