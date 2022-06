Peter Pellegrini na NAKA: Čo vie o akcii Súmrak? DETAILY výpovede pred vyšetrovateľom

O čom vypovedal Peter Pellegrini na NAKA? V stredu predpoludním bol líder hlasu predvolaný na Prezídium policajného zboru v Bratislave. Vypovedať bol k obvineniu predsedu Smeru Roberta Fica a bývalého ministra vnútra Roberta Kaliňáka. Obaja sú obvinení zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. V obvinení figuruje aj nitriansky podnikateľ Norbert Bödör a bývalý prezident policajného zboru Tibor Gašpar. Tých vyšetrovateľ viní z ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva.

Pellegrini ako bývalý člen Smeru vypovedal, kedy sa zoznámil s Robertom Ficom a Robertom Kaliňákom. S oboma sa, podľa jeho slov, zoznámil, keď v roku 2000 vstúpil do strany Smer. Kaliňák bol vtedy podpredsedom strany. "Bol to stranícky, pracovný vzťah," vyjadril sa pred vyšetrovateľom Pellegrini. Ten mal skončiť, keď zo strany odišiel. Líder Hlasu vypovedal aj o stretnutí s Norbertom Bödör, o ktorom povedal, že s ním nemal a ani nemá pracovný ani priateľský vzťah.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

S Kiskom riešil Fica

Líder Hlasu vypovedal aj o tom, ako riešil to s exprezidentom Andrejom Kiskom to, či by bolo možné, aby bol Robert Fico ústavným sudcom, prípadne samotným predsedom Ústavného súdu. Fico vtedy mal ambíciu stať sa sudcom a odísť tak z politického života. Vtedajší prezident Kiska ho však nevymenoval.

"Moja komunikácia s prezidentom Kiskom spočívala v tom, aby som zistil postoj pána prezidenta, či by si vôbec vedel predstaviť alebo by bol ochotný za vtedajšej politickej situácie vymenovať Roberta Fica za ústavného sudcu alebo až predsedu Ústavného súdu," vypovedal Pellegrini. Kiska vraj nikdy jednoznačne neodpovedal. Na spoločných stretnutiach rozoberali aj to, či by to bolo možné a čo by na to povedala verejnosť. S Kiskom vraj komunikoval on preto, lebo s ním mal lepší vzťah ako Robert Fico.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Pellegrini vypovedal, že nevie o žiadnych podmienkach, ktoré by Fico kládol Kiskovi za to, aby ho vymenoval za ústavného sudcu. "Jediné, o čom viem, bolo ukončenie politického súboja, čo je logické. Ako ústavný sudca ste mimo politického života, tým pádom by sa skončil aj politický súboj či už s prezidentom alebo s opozíciou," vypovedal Pellegrini.

Líder Hlasu odpovedal aj na otázky obhajcov. Tvrdil, že nevie o tom, že by obvinení niekedy konali v rozpore so zákonom a tak zháňali diskreditačné materiály na svojich politických oponentov, ani že by si dosadzovali vopred schálené osoby do významných funkcií. Pellegrini povedal, že počas svojho pôsobenia v Smere sa nstretol so žiadnymi nezákonnými praktikami.

O kauze daňových podvodoch ministra financií Igora Matoviča vie Pellegrini len z médií. "Jediné, čo si pamätám je, že podvody mu boli dokázané, ale nebol za ne potrestaný, pretože to už bolo/je premlčané," vyjadril sa Pellegrini.

Obvinenie Fica a Kaliňáka

Podľa obvinenia sú Robert Kaliňák a Robert Fico obvinení spolu s Tiborom Gašparom a Norbertom Bödörom. Líder Smeru má byť podľa polície na vrchole údajnej zločineckej skupiny. Stíhanie bývalých vysokopostavených politikov nadväzuje na kauzu Očistec, ktorá je známa tým, že v nej figurujú vrcholoví policajti.

Zločinecká skupina, ktorú podľa polície ovládali Fico s Kaliňákom, mala slúžiť na diskreditáciu ich politických oponentov. Spomína sa konkrétne exprezident Andrej Kiska či súčasný minister financií a expremiér Igor Matovič. O tomto všetkom vypovedal, okrem iných, aj muž z mafiánskych zoznamov, Kočnerov a Bödörov kamarát Tomáš Rajecký.

Zdroj: TASR / KR PZ v Bratislave

Okrem Rajeckého na Fica a Kaliňáka vypovedal aj známy kajúcnik Ľudovít Makó, ale aj Bernard Slobodník. Polícia vypočula aj bývalého šéfa finančnej správy Františka Imreczeho a bývalého generálneho riaditeľa daňovej a colnej sekcie finančnej správy Daniela Čecha.

V obvinení sa spomínajú aj mediálne výstupy, ktorými Robert Fico spochybňoval trestné stíhania napríklad Dušana Kováčika či iných, jemu blízkych ľudí. Na tie upriamil pozornosť aj Ficov a Kaliňákov obhajca David Lindtner. Vyšetrovateľ však v obvinení spomína, že tieto výstupy "v žiadnom prípade nemajú trestnoprávnu zodpovednosť a nekladú sa mu za vinu".