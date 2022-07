Radikálny krok košickej ZOO voči Ukrajincom: Výhody sa pre nich skončili! Pri vstupe zaplatia plnú sumu

Ako informuje zoologická záhrada na sociálnej sieti, s nástupom prázdnin už nebude platiť zľava na vstupnom pre návštevníkov z Ukrajiny. Toto opatrenie sa dotýka aj kombinovaného vstupného do ZOO a DinoParku. Zdôvodnili to nárastom cien energií a nákladov na prevádzku, ktorá ich núti viac šetriť a hľadať nové zdroje.

Väčšina diskutujúcich pod príspevkom s takýmto krokom súhlasí. „No veľmi dobré rozhodnutie, ak si vstup dokáže dovoliť Slovenska rodina, myslím, že to dá aj tá ukrajinská,“ znie jedna z reakcií. Ďalší napríklad stroho zhodnotili, že „konečne.“

Archívne video: Kopytníky v ZOO Košice si pochutnávajú na vianočných stromčekoch

ZOO už raz k zmene pristúpila

Košická zoologicka záhrada sa od vypuknutia konfliktu na Ukrajine zapojila do pomoci našim východným susedom rôznym spôsobom. „Ukrajinské zoologické záhrady budú skôr či neskôr potrebovať finančnú podporu. Preto naši kolegovia zo Zoo Praha vytvorili špeciálny podúčet ich zbierkového konta Pomáháme jim přežít. V rámci UCSZOO sa Zoologická záhrada Košice pripája k podpore tejto zbierky,“ informovali začiatkom marca.

Pripravení boli tiež pomôcť formou dočasného umiestnenia niektorých zvierat z ukrajinských ZOO a tiež napríklad vyslali do Poľsko transporty, ktorých obsah zakúpili z vlastnej zbierky, a ktorý obsahoval potravu pre rôzne druhy zvierat, veterinárny materiál, rôzne preparáty či minerálne prípravky, ale aj matrace, baterky s príslušenstvom či potraviny.

Galéria fotiek (2) Znovuotvorenie ZOO v Košiciach

Zdroj: TASR - Milan Kapusta

Ústretový krok urobili aj priamo smerom k občanom Ukrajiny, keď informovali, že tí, ktorí sa preukážu ukrajinským pasom, majú do ZOO bezplatný vstup. „Týmto prejavom solidarity sa košická ZOO pridala k ostatným záhradám v regióne. Svoje brány otvorili pre ľudí zasiahnutých vojnovým konfliktom, aby aspoň na chvíľu zabudli na útrapy, ktorým v týchto dňoch čelia,“ vysvetlili.

Už 28. marca však podmienky vstupu zmenili. „Bezplatný vstup budú môcť občania s ukrajinským pasom využívať už len v sobotu a v nedeľu 26. a 27. marca. Za zľavnené jednoeurové vstupné bez rozdielu veku, s výnimkou detí do 2 rokov, sa dostanú do ZOO občania Ukrajiny vždy v pondelok. Inak pre nich platí riadne vstupné podľa cenníka,“ uviedli.

Teraz už úľavy pre Ukrajincov skončili úplne. Aktuálne vstupné do košickej ZOO sa pohybuje od dvoch eur po osem eur a jeho cenu ovplyvňuje aj to, či chce návštevník kombinovaný lístok so vstupom do Dino parku, alebo nie.