Hasičom a horským záchranárom sa od júla zvýšia platy: Minister vnútra by chcel viac

BRATISLAVA - V nadväznosti na uzavreté kolektívne zmluvy sa hasičom a horským záchranárom od 1. júla zvýšia platy o tri percentá. Vyplýva to z nariadenia vlády o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) a Horskej záchrannej služby (HZS), ktoré kabinet schválil v stredu.

Finančný dosah zvýšenia platových taríf hasičov a horských záchranárov na štátny rozpočet v roku 2022 predstavuje sumu 1,9 milióna eur, z toho mzdy 1,39 milióna eur. Trojpercentné zvýšenie je zahrnuté v rozpočte Ministerstva vnútra SR.

Platy príslušníkov HaZZ a HZS sa tak od júla budú pohybovať od 711 eur pri najnižšej platovej triede a najkratšej praxi až po 1880 eur pri najvyššej platovej triede a vyše 32-ročných skúsenostiach.

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) nepovažuje trojpercentné zvýšenie aj vzhľadom na infláciu za dostatočné. "Želal by som si, keby to zvýšenie bolo väčšie a nielen pre horských záchranárov a hasičov, ale aj pre policajtov. Samozrejme, na tom pracujeme a rokujeme intenzívne aj s ministerstvom financií," uviedol. Poukázal však na aktuálne možnosti rozpočtu. Deklaroval snahu do budúcnosti zabezpečiť jednotlivým zložkám adekvátne zvýšenie.