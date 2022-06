VIDEO Pán minister, kam dávate tie ruky? Gröhling sa pred tlačovkou neudržal a vyštartoval po Cigánikovej!

VIDEO Tlačová konferencia Jany Bittó Cigánikovej a ďalších kolegov z SaS:

Rúčky - šmátralky pred začiatkom tlačovky

Štvorica predstaviteľov SaS Cigániková, Gröhling, Marián Viskupič a Mária Kolíková na tlačovke vystúpili k téme, ako by vedeli lepšie využiť finančné prostriedky namiesto plánov Igora Matoviča (OĽaNO).

Kým si však Cigániková chystala podklady a čakala na pokyn z réžie, aby mohli začať, Gröhling sa k nej odzadu prikmotril a nečakane ju chytil za boky! Jednoznačne zadaná Cigániková reagovala najskôr s údivom, a potom prvému mužovi slovenského školstva s úsmevom povedala, aby prestal. Celú scénu sledovala opodiaľ ministerka spravodlivosti Kolíková, z ktorej tváre sa dalo doslova čítať. :-)

Galéria fotiek (4) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Poslanci rozhodujú o vetovanom balíčku

Nie každý deň vidíme takéto scény v slovenskej politike, ale aj tie sú ich netradičnou realitou. Poslanci liberálov nevystúpili k tejto téme len tak náhodou, keďže práve teraz sa v parlamente rozhoduje o vete prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá ho vydala na časť Matovičovho balíka. Prípadné prelomenie veta by prezidentka riešila podaním na Ústavný súd, no je tu aj reálna možnosť, že sa na prelomenie tohto veta dosť poslancov nenájde.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

V takom prípade by vetovaná časť balíka, ktorá sa týka opatrení od roka 2023, musela prejsť opätovným prepracovaním. Ak by skutočne veto nebolo prelomené, asi pol miliardy eur by mohlo byť použitých tak, ako si to predstavujú liberáli - navýšenie platov pre lekárov a pre učiteľov a príspevok na úrady v oblasti ministerstva spravodlivosti.

VIDEO Zvyšok tlačovej konferencie SaS: