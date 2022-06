Pondelkové búrky napáchali škody: Krúpy a lejaky! Tromba nad Bratislavou? V týchto miestach bola situácia najhoršia

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v pondelok večer pre niektoré západné okresy výstrahu druhého stupňa pred búrkami. V okresoch Skalica, Senica a Myjava hrozia aj povodne. Výstrahy platili pre okresy Malacky, Pezinok, Nitra, Topoľčany, Zlaté Moravce, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica, Trnava, Bánovce nad Bebravou, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Prievidza a Trenčín do 22.00 hodiny.

Archívne VIDEO Do hlavného mesta dorazili očakávané búrky: Priniesli so sebou prívalový dážď!

Očakávali, že pri búrkach sa môže vyskytnúť silný vietor s krúpami. Môžu spôsobiť škody na vegetácii, strechách, skleníkoch, autách či budovách. Súvislá vrstva krúp či popadané stromy môžu obmedziť cestnú premávku. Pre ostatné okresy Trenčianskeho, Bratislavského, Nitrianskeho, Trnavského kraja, pre celý Banskobystrický a Žilinský kraj, platila výstraha prvého stupňa pred búrkami. Vydaná je aj pre západné okresy Košického kraja do polnoci. "Vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín, hlavne na malých tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity," uviedli meteorológovia.

VIDEO Z Bratislavy smerovali na juhozápad silné búrky: Výrazná blesková aktivita!

Obavy meteorológov sa napokon naplnili. Od Česka ku nám prišla búrka, ktorá so sebou priniesla silnú bleskovú aktivitu a nárazový vietor. Ako prvé prišli búrky na sever Slovenska, a to do okolia Čadce a Západných Tatier. Búrky však väčšie škody nenapáchali. Avšak, krátko po 20. hodine dorazila na sever Záhoria silná supercelárna búrka, ktorá so sebou priniesla nárazový vietor a krúpy o veľkosti dvoch centimetrov. A aj keď sa po prechode hranicami pomaly rozpadala, svoju silu ukázala. Tá sa neskôr presúvala smerom na východ, no za ňou sa vytvorila ďalšia línia, ktorá bola mimoriadne nebezpečná. Tá so sebou priniesla do hlavného mesta a okolia veľmi silné zrážky. "Búrka, ktorá vznikla na Záhorí a postupuje juhovýchodne cez Bratislavu na Senec priniesla so sebou silné zrážky. V Bernolákove za 7 minút lejaku napadlo až 12mm zrážok. Vo Vajnoroch to bolo za 10 minút 10mm," informuje na sociálnej sieti portál emeteo.

BÚRKA SO SILNÝMI ZRÁŽKAMI ⛈️ ➡️ Búrka, ktorá vznikla na Záhorí a postupuje juhovýchodne cez Bratislavu na Senec... Posted by eMeteo on Monday, June 20, 2022

Ba čo viac, silná búrka so sebou zrejme priniesla aj nebezpečný sprievodný jav. Nad Karpatami sa totiž zrejme objavila tromba, teda lievik, ktorý sa nedotkol zeme. Ak by takáto situácia nastala, išlo by o tornádo. Avšak, napokon sa tromba nepotvrdila a išlo o tzv. tail cloud, teda laicky „chvostík“. "Ten vzniká ako súčasť wall cloudu búrky a niekedy je možné si ho zameniť s trombou. Jeho vznik je pri zostupnom prúde búrky, tzv. downdrafte a najčastejšie ho možno pozorovať na shelf cloude, čo zodpovedá podľa ďalších poskytnutých záberov," uviedol portál Meteo Slovensko.

‼️🌪️ 21:40 AKTUÁLNE Tromba nad Bratislavou? Silné búrky postupujú západným Slovenskom Aktuálne máme veľmi silné búrky... Posted by Meteo Slovensko on Monday, June 20, 2022

‼️🌪️ Silná búrka nad Bratislavou z viacerých pohľadov. Búrka bola veľmi fotogenická 😱 Máte viac záberov? Nezabudnite sa o ne podeliť v komentároch 👇 Foto: iMeteo FB Posted by Meteo Slovensko on Monday, June 20, 2022

Silné búrky sa však vyskytli aj v okolí Považia, Nového Mesta nad Váhom a Bánoviec nad Bebravou, kde bola prietrž mračien aj spolu s krúpami.

Najhoršie na tom bolo Česko

Najhoršia situácia však bola v Česku, kde boli mimoriadne silné a intenzívne búrky. Najhoršia situácia bola východne od Plzne a západne od Tábora. Silná búrka sa prehnala aj hlavným mestom Praha, kde padali krúpy a fúkal nárazový vietor s rýchlosťou okolo 100 kilometrov za hodinu. Vietor strhával strechy, lámal stromy a konáre. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) potvrdil, že v Pardubickom kraji sa v pondelok večer objavila supercela. Supercely sú búrkové oblačnosti, v ktorých rotuje vzduch. Môže z nich vzniknúť tornádo.

Častejšie je však krupobitie alebo veľmi silné nárazy vetra, približujú Novinky.cz. V Pardubickom kraji bolo z dôvodu silných búrok o 18.00 h približne 26-tisíc domácností bez elektrického prúdu. Od pondelka 17. hodiny do dnes do 6. hodiny ráno hasiči v Pardubickom kraji mali výjazdy k dvom stovkám zásahom z dôvodu búrky, Najmä odstraňovali asi 15 strhnutých striech z objektov, popadané stromy a strhnuté drôty elektrického vedenia.

Vzácny úkaz

Okrem toho sa počas búrky objavil aj nezvyčajný úkaz. Tisíce ľudí v okolí Prahy i v ďalších častiach krajiny si všimli nezvyčajne vyzerajúci mrak dlhého trubicového tvaru, za ktorým prišla prudká búrka a miestami aj krupobitie. Jeho fotografie a videá sa rýchlo rozšírili na sociálnych sieťach, informuje webový spravodajský portál TN.cz, ktorý je platformou TV Nova. Ide o takzvaný roll cloud alebo rotorový mrak, ktorý signalizuje blížiacu sa prudkú búrku. "Je to oblak, ktorý vzniká pod búrkovou oblačnosťou a je od nej oddelený. Má tvar trubice, môže byť aj niekoľko kilometrov dlhý a vyskytuje sa pri rýchlo postupujúcej búrkovej oblačnosti," vysvetlila meteorologička Dagmar Honsová.

😲 A couple of pictures of today's storm in Prague. The "roll cloud" is a low and relatively rare type of arcus cloud. They differ from shelf clouds by being completely detached from other cloud features. Posted by Prague Morning on Monday, June 20, 2022

Rotorový mrak vzniká predovšetkým rotáciou vetra okolo oblaku. "Túto rotáciu spôsobujú vzostupné a zostupné prúdy vzduchu v búrkovom oblaku kumulonimbu," popísala zrodenie mraku Honsová. V Česku je tento typ mraku veľmi vzácny. Oveľa častejšie sa objavuje pri morskom pobreží aj na otvorenom mori. Dôverne ho poznajú napríklad obyvatelia Austrálie, Nemecka, severných častí Spojených štátov alebo Británie.