Česi si obľúbili slovenskú Gemerku a jej prameň musí ísť na plný výkon

Bratislava, 14.jún 2022 - Slovenská minerálna voda Gemerka dobýja český trh. Spoločnosť BUDIŠ, a.s. do portfólia ktorej Gemerka patrí, zaznamenáva už od začiatku roka 2022 v Česku prudký nárast dopytu po tejto slovenskej minerálke. Nárast je tak veľký, že približne sto metrov hlboký vrt v Tornali, kde sa Gemerka čerpá, ide už niekoľko mesiacov na sto percentný výkon.

„Za prvých 5 mesiacov tohto roka sme v Českej republike predali 12 miliónov kusov Gemerky, čo je viac ako za celý rok 2021. Medziročne očakávame na českom trhu rast o približne 300 percent. To je vysoké číslo a aby sme uspokojili český aj slovenský trh a vedeli držať aj primerané zásoby, musíme náš vrt v Tornali udržiavať v absolútne plnom výkone,“ povedal Juraj Slaninka, riaditeľ nealko segmentu BUDIŠ, a.s.



Zatiaľ podľa jeho slov disponuje firma dostatočnými kapacitami na uspokojenie potrieb zákazníkov. Pokiaľ by však pokračoval súčasný trend rastu dopytu, bude musieť zvážiť aj obmedzenie dodávok pre český trh.uviedol ďalej Juraj Slaninka.Gemerka patrí medzi najznámejšie slovenské minerálky a pýši sa predovšetkým ideálnym pomerom obsahu magnézia a kalcia (1:3), čo je vedecky uznaný optimálny pomer pre prirodzené vstrebávanie oboch týchto minerálov do ľudského tela. Vedecká štúdia z roku 2021 dokázala, že ľudské telo pri pravidelnom pití Gemerky veľmi účinne vstrebáva magnézium.dodal na záver Juraj Slaninka zo spoločnosti BUDIŠ, a.s.