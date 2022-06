Konečne dobré správy? Na vláde riešili koaličnú krízu: Nadšení ministri, konštruktívny dialóg a jasné slová Sulíka

BRATISLAVA - Žeby krok správnym smerom? Vláda na stredajšom rokovaní vlády riešila mnohé návrhy zákonov, ktoré predložili ministri, no aj návrh na zvýšenie platov učiteľov, ktorý je podmienený vyššími daňami. Atmosféra v koalícii dospela až do takého stavu, že SaS sa rozhodla dočasne nezúčastňovať zasadnutí koaličnej rady. Ministri však majú pre ľudí zrejme dobré správy. Bude koaličná kríza konečne zažehnaná?

"Situácia, ktorá je vo vnútri koalície, vo vláde a na politickej scéne všeobecne, je extrémne napätá. Chceme sa vyhýbať konfliktom, nepomáha to, tak sme sa rozhodli nezúčastňovať sa koaličných rád, a že si dáme trošku pohov, aby sa situácia ukľudnila," povedal minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) po rokovaní vlády. Ten však následne priniesol zrejme aj dobré správy. Podľa jeho slov totiž prebiehala na vláde otvorená diskusia o atmosfére v koalícii. A to ako s premiérom, tak aj s ministrom financií Igorom Matovičom. Sulík preto verí, že sa situácia a atmosféra v koalícii za krátky čas zlepší a ukľudní.

Avšak, kým sa tak nestane, nechce Sulík chodiť na koaličné rady. Ďalším faktorom na to, aby sa minister hospodárstva vrátil za rokovací stôl, je, aby skončili osobné útoky mierené voči jeho ministrom či jeho osobe. Neúčasť SaS na koaličných radách podľa strany neohrozí fungovanie štátu. Sulík uviedol, že o koaličných návrhoch sú pripravení rokovať s premiérom i ďalšími ministrami. Ich súhlas v zmysle koaličnej dohody tak podľa jeho slov vedia dať aj takýmto spôsobom. Poznamenal, že si vedia sadnúť aj šéfovia poslaneckých klubov.

"Premiérovi sme však plne k dispozícii, či už na konzultácie, či plnenie úloh. Je to náš šéf, my to rešpektujeme. Budeme s ním naďalej plne komunikovať, nemusíme byť prítomní na koaličnej rade, ale vieme dať naše stanovisko aj písomne. To, že nebudeme chodiť na zasadnutia, je z našej strany signál, že to, čo sa dialo v posledných týždňoch, bolo už priveľa," vysvetlil Sulík. Deklaroval záujem na tom, aby súčasná vláda pokračovala.

Sulík vidí aj výhody ich neúčasti na koaličných radách. Napríklad podľa neho možno zákony začnú prechádzať riadnym medzirezortným pripomienkovým konaním. Reagoval aj na otázky o jeho avizovanom odvolávaní v Národnej rade (NR) SR, ktoré chce iniciovať opozičný Smer-SD. Minister má pocit podpory. "Uvidíme koľko poslancov nadobudne dojem, že vykonávam svoju robotu natoľko zle, že mám byť odvolaný," povedal.

Slová Sulíka potvrdil aj minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO). "Situácia sa čoskoro zmení, na vláde sme mali hodinu veľmi dobrú, konštruktívnu diskusiu, bez akýchkoľvek osobných urážok. Toto je cesta, myslím si, že aj SaS sa čoskoro vráti na koaličné rady. Bol by som rád, aby sa členovia koaličnej rady na zasadnutí medzi sebou neurážali," povedal Naď po rokovaní vlády.

Heger: Výzva koaličným partnerom

K celej veci sa vyjadril aj premiér. Ten uviedol, že vníma snahu strany Smer-SD o návrat k moci, pričom údajne robia všetko pre to, aby rozbili súčasnú vládu a skončila očista Slovenska.

"Prechádzame cez mnohé výzvy, ale tá najväčšia bola, aby sme rozviazali ruky OČTK, a to sa deje. Mnohí investujú veľké úsilie na to, aby sme sa rozpadli a čakajú na to. Chcel by som preto vyzvať každého, o to viac mojich koaličných partnerov, aby sme sa zdržali akýchkoľvek osobných útokov a nekládli si červené čiary. Pretože, povedzme si na rovinu, ak pôjdeme hlavou proti múru, ten sa na konci neuhne. Pre mňa je dôležité zachovať funkčnú vládu a koalíciu až do konca,“ povedal Heger. Premiér Eduard Heger rovnako vyzval všetkých koaličných poslancov, aby nehlasovali za odvolanie ministra Richarda Sulíka.

Kritika Krajniaka a Remišovej

Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) nevie, čomu má pomôcť, že sa SaS nebude zúčastňovať na koaličných radách. Ako to bude fungovať, sa podľa neho ukáže aj na zasadnutí Národnej rady (NR) SR. Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády. Čo sa týka návrhu na zvýšenie daní z dielne ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) v jednom balíku so zvýšením platov učiteľov, Krajniak poznamenal, že by sa malo rokovať aj o zvýšení platov zamestnancov sociálnych služieb. Iba za školstvo by nehlasoval.

"Máte pocit, že ja alebo predseda (Boris, pozn. TASR) Kollár či moji kolegovia z vlády sme potrebovali niekedy upokojovať situáciu tým, že sme neprišli?" reagoval na otázky novinárov, či neúčasť SaS na koaličných radách pomôže k upokojeniu situácie. Kým na vláde prechádzajú návrhy na pomoc ľuďom, Sme rodina na vládu chodiť bude. Ostatné veci sa podľa neho treba pýtať partnerov.

Kritiku venovala ministrovi hospodárstva aj ministerka investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí). Na margo rozhodnutia SaS nezúčastňovať sa na koaličných radách, Remišová poznamenala, že ide o ich zamestnanie. Podčiarkla, že "vláda nie je fórum, kde by sa mali riešiť koaličné spory". Tie by sa mali podľa jej slov riešiť na koaličnej rade.

Šipoš: Prestaňte robiť obštrukcie

OĽANO verí, že strana SaS prestane robiť obštrukcie a vráti sa k rokovaciemu stolu. Pre TASR to uviedol predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš v reakcii na rozhodnutie liberálov nezúčastňovať sa koaličných rád.

"V utorok (7. 6.) sa stretli zástupcovia troch koaličných strán, ktoré boli ochotné diskutovať, ako pomôcť rodinám s deťmi, zvýšiť platy učiteľov, zdravotných sestier a ďalších štátnych zamestnancov a kde na to nájsť zdroje. Mrzí nás, že strana SaS sa rozhodla týchto dôležitých rokovaní nezúčastniť a odignorovala ľudí, ktorí túto pomoc potrebujú," skonštatoval Šipoš. Čo sa týka odvolávania ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) z funkcie, poslanecký klub OĽANO bude podľa Šipošových slov k téme zasadať počas najbližšej schôdze Národnej rady (NR) SR. SaS pred plánovanou utorkovou koaličnou radou avizovala, že sa na rokovaniach nebude