BRATISLAVA – Starostovia bratislavských mestských častí Staré Mesto a Ružinov Zuzana Aufrichtová a Martin Chren vyrokovali so štátnou spoločnosťou MH Teplárenský holding (MHTH) nižšie ceny tepla pre obyvateľov. Uzatvorenia 20-ročného kontraktu s MHTH by v prípade Starého Mesta predstavovalo úsporu pre domácnosť okolo 200 eur, v prípade Ružinova v priemere 120 až 130 eur ročne. Informovali o tom v stredu na tlačovej besede. Odsúhlasiť to však budú musieť miestne zastupiteľstvá.

"Vyrokovali sme o 26 percent nižšie ceny pre Staromešťanov. Budem rada, ak sa nám podarí zjednať v čo najkratšej dobe pre nich ceny tepla, ako sú v iných mestských častiach Bratislavy," skonštatovala Aufrichtová.

VIDEO Staré Mesto a Ružinov vyrokovali nižšie ceny tepla, odobriť to musia poslanci

Na rokovanie miestneho poslaneckého zboru preto opätovne predloží návrh na ukončenie zmluvy s doterajším dodávateľom, spoločnosťou Termming, a uzatvorenie novej zmluvy so štátnou spoločnosťou. Práve s ňou začala pred časom rokovania pre dlhodobé sťažnosti obyvateľov na súčasnú spoločnosť, ale aj v súvislosti s plánovaným zvyšovaním cien od jesene. Dementuje tiež tvrdenia, že zmluva je nevypovedateľná.

Doterajšia zmluva bola pre Ružinov nevýhodná

Návrh na uzatvorenie zmluvy s MHTH by sa mal v Ružinove dostať pred poslancov už na zasadnutie miestneho zastupiteľstva koncom júna. V mestskej časti sa totiž končí zmluva s terajším dodávateľom. Podľa starostu sa ukázalo, že bola nevýhodná. "Najnižšiu cenu má automaticky MHTH. Nikto iný nemôže byť lacnejší, pretože len MHTH má primárne rozvody a je povinný predávať každému teplo za rovnakú cenu," poznamenal Chren.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky/Maarty

Pripomenul tiež zmluvnú podmienku, podľa ktorej môže mestská časť od zmluvy odstúpiť, ak ceny tepla od MHTH nebudú najlacnejšie. Verí preto, že dohoda na miestnom zastupiteľstve prejde. Benefitom by bola tiež rekonštrukcia sekundárnych rozvodov, ktoré boli doteraz v správe inej firmy a neboli obnovené. "Mnohé sú také staré ako samotné paneláky, ku ktorým vedú," doplnil Chren.

Malo by dôjsť aj k dohode s OLO

Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) v tejto súvislosti zdôraznil, že by malo dôjsť aj k dohode využitia odpadového tepla z mestskej spaľovne, ktorú prevádzku mestská firma Odvoz a likvidácia odpadu (OLO). Práve energia v podobe ostrej pary vypúšťaná do ovzdušia by sa mohla využiť napríklad na vykurovanie alebo na ohrev teplej vody. "Mám nádej, že v dohľadnej dobe dokážeme aj toto zmeniť a že všetko odpadové teplo z bratislavskej spaľovne budeme vedieť distribuovať do jednotlivých domov," povedal Sulík.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky/Maarty

MH teplárenský holding dodáva v Bratislave 75 percent dodávaného tepla priamo ku konečným zákazníkom, teda obyvateľom a bytovým družstvám. V 25 percentách dodáva teplo vo svojich primárnych potrubiach cez výmenníkové stanice na sekundárne okruhy, ktoré sú vo vlastníctve mestských častí, a je "prepredávané" konečným zákazníkom. Cena tak môže byť o 19 až 26 percent vyššia. Spoločnosť deklaruje tiež modernizovanie rozvodov.