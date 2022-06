Rekordmanka na bratislavských cestách: Na mol opitá havarovala na diaľnici R7! Z toho čísla odpadnete

Celé sa to stalo ešte v sobotu 4. júna. Podľa slov bratislavských policajtov si za volant sadla mladá žena, ktorá deň predtým - v piatok oslavovala meniny. Vtedy mali svoj sviatok všetky Lenky. No na to, čo sa udialo na diaľnici R7, sa podľa slov mužov zákona len ťažko hľadajú slová. "Mladá žena si neváhala v sobotu sadnúť za volant osobného vozidla v stave, ktorý z medicínskeho hľadiska zodpovedá vážnej otrave alkoholom," uviedli policajti.

VIDEO Na rýchlostnej ceste R7 havarovala opitá žena: V krvi mala 3,3 promile

Ako vysvetlili, išlo o mladú Bratislavčanku, ktorá na diaľnici havarovala s vozidlom Volkswagen Golf. A to tak, že neprispôsobila jazdu svojim schopnostiam a krátko pred 15. hodinou narazila do tlmiča nárazov diaľnice v smere do Bratislavy.

Galéria fotiek (3) Zdroj: FB / Polícia SR - Bratislavský kraj

"Po príchode hliadky dopravných policajtov na miesto nehody bola podrobená dychovej skúške, počas ktorej jej bola nameraná hodnota 1,60 mg/l alkoholu vo vydychovanom vzduchu, čo predstavuje 3,33 promile! Pri nehode k zraneniu osôb alebo spôsobeniu iných škôd na majetku nedošlo," ozrejmili policajti. Ako dodali, mladú ženu obmedzili na slobode a eskortovali ju na príslušné policajné oddelenie.

Galéria fotiek (3) Zdroj: FB / Polícia SR - Bratislavský kraj

"Poverený príslušník Policajného zboru vzniesol v tejto súvislosti obvinenie z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky 30-ročnej Lenke O. z Bratislavy. Po vykonaní potrebných úkonov bola umiestnená v cele policajného zaistenia," uzavreli policajti s výzvou pre všetkých motoristov, že za volant za žiadnych okolností nepatrí ako alkohol, tak ani iné návykové látky.