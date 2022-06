PRIESKUM Veľká porážka koalície: Voľby by vyhral Pellegriniho Hlas! Prekvapujúci prepad Sme rodina

BRATISLAVA - Ak by sa voľby do Národnej rady (NR) SR konali koncom mája, vyhrala by strana Hlas-SD so ziskom 20,3 percenta hlasov. Druhý v poradí by skončil Smer-SD (14,9 percenta), po ňom nasleduje SaS (11,1 percenta). Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre reláciu TV Markíza Na telo.

Štvrté v poradí by skončilo Progresívne Slovensko (9,1 percenta). Nasledujú hnutie OĽANO (8,1 percenta), Republika (6,8 percenta), KDH (6,5 percenta) a Sme rodina (5,6 percenta).

Do parlamentu by sa nedostala strana Aliancia (3,7 percenta) ani SNS (3,7 percenta). Pred bránami parlamentu by ostali aj strana Za ľudí (3,1 percenta), ĽSNS (2,8 percenta), Dobrá voľba (1,4 percenta), Maďarské fórum (1,1 percenta) a Spolu (1,1, percenta).

Hlas-SD by podľa výsledkov prieskumu získal 37 mandátov v parlamente, Smer-SD by mal 27, SaS 20 a Progresívne Slovensko 17. OĽANO by obsadilo v pléne 15 kresiel. Republika a KDH by mali zhodne po 12 postov a Sme rodina by malo 10 kresiel. Zber dát sa konal od 25. do 31. mája na vzorke 1008 respondentov.