Obrovské šťastie len 18-ročnej dievčiny: Na bicykli bez prilby narazila do auta! Skončila na čelnom skle

K nehode došlo vo Fiľakove, kde len 18-ročná slečna jazdiaca na bicykli v križovatke ulíc Hlavná a Radničná pred Mestským úradom narazila do osobného auta, ktorého vodič zastal a dával prednosť po hlavnej ceste idúcim vozidlám. O nehode informovala polícia na sociálnej sieti.

Celý priebeh nehody zachytáva video, na ktorom je okrem iného vidieť, ako to vyzerá, keď cyklista narazí do prekážky. "Touto cestou chceme upriamiť pozornosť na používanie bezpečnostnej prilby, ktorá by mala byť súčasťou výbavy každého kto sadá na bicykel. Táto mladá cyklistka našťastie vážne zranenia neutrpela, no náraz hlavy, ktorý pri nehode utrpela mohol mať oveľa vážnejšie následky. Okrem toho, že nebezpečnou jazdou na bicykli porušila ustanovenia zákona o cestnej premávke, riskovala vlastný život a zdravie," dodala polícia.