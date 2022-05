Slováci vtipne zareagovali na koniec tankovacej turistiky: Na bazári predával maďarské tabuľky! Dôvod vás pobaví

BRATISLAVA/BUDAPEŠŤ - Vo štvrtok popoludní ohlásil maďarský premiér Viktor Orbán to, čo nik nečakal. Po novom budú môcť tankovať palivo za regulované ceny len občania Maďarska, ktorí majú maďarské evidenčné značky. Netrvalo však dlho, a na internete sa objavili prvé vtipy zamerané na túto problematiku. Na najznámejšom bazári totiž niekto predáva maďarské tabuľky!

Celé sa to začalo vo štvrtok popoludní. Vtedy maďarský premiér Viktor Orbán ohlásil, že aktuálny stav je kritickýa že od piatkovej polnoci budú mocť pohonné hmoty za regulované ceny tankovať len Maďari. To, aby pumpári vôbec motoristom dovolili tankovať, podmienil maďarskými evidenčnými číslami. To na benzínkach spôsobil chaos, kedy v mnohých prihraničných mestách čakali Slováci na natankovanie dlhé hodiny.

Archívne VIDEO V Maďarsku bolo po oznámení konca tankovacej turistiky peklo: Niekoľkohodinové kolóny! Situácia sa nezlepšila ani krátko po polnoci

Na internete však niekto vzal informáciu po svojom a na najznámenjšom internetovom bazári zverejnil vtipný inzerát. Poukázala naň satirická stránka Zomri. V ňom ponúkal na predaj maďarské tabuľky. "Ponúkam na predaj maďarské evidenčné čísla. Vhodné na tankovaciu turistiku aj po 27. máji, odkedy nenatankujete, pokiaľ nemáte maďarské značky. Dôvod predaja je, že som prešiel na ukrajinské ŠPZ, ktoré majú viacero výhod," píše sa v inzeráte s tým, že za cena za tabuľky je dohodou, prípadne požaduje 2 litre slnečnicového oleja, dve maslá a 5 kíl polohrubej múky alebo droždia.