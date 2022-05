Maďarsko hlási obrovský PROBLÉM: Krádeže evidenčných čísel! Slováci chcú obísť nariadenie za každú cenu

BUDAPEŠŤ - Nie je to tak dávno, čo Slováci brali maďarské čerpacie stanice útokom. Dôvodom boli regulované ceny pohonných hmôt, pričom na litry oproti slovenským cenám vedeli ušetriť aj pol eura. To je však minulosť a Slováci už na maďarských benzínkach výhodne nenatankujú. Ba čo viac, z maďarských hraníc prišli nepríjemné správy. Vo veľkom sa totiž kradnú maďarské značky!

O tom, že Slováci už nenatankujú za zvýhodnené ceny, rozhodla vláda Viktora Orbána vo štvrtok s tým, že novinky platia od piatkovej polnoci. Dôvod bol prostý - Slováci brali maďarské benzínky útokom a koľkokrát sa tam tvorili dlhočizné rady. Mnohé čerpacie stanice dokonca boli niekoľko dní bez pohonných hmôt a museli tak byť zatvorené. Po ohlásení noviniek sa však v prihraničných mestách tvorili niekoľkohodinové kolóny. Okrem toho sa však z prostredia Maďarska objavili nové, nie veľmi pozitívne správy.

V Maďarsku už totiž evidujú prípady krádeže evidenčných čísiel z maďarských vozidiel, za pomoci ktorých sa pokúšajú zahraniční motoristi tankovať pohonné látky za zvýhodnené regulované ceny. Upozornil na to zástupca generálneho riaditeľa ropnej spoločnosti MOL Group Péter Ratatics. V rozhovore pre komerčnú rozhlasovú stanicu v utorok povedal, že existujú pokusy obísť nariadenie vlády, podľa ktorého od piatka 27. mája môžu v Maďarsku tankovať pohonné látky za regulované ceny iba vozidlá s maďarským evidenčným číslom.

V okolí Mosonmagyaróváru na severozápade krajiny evidujú už zhruba 30 prípadov krádeží maďarských evidenčných čísiel a na slovenských webových stránkach už zverejnili miesta, kde sa dajú pohonné látky so zvýhodnenou cenou natankovať. Predstaviteľ MOL dodal, že na čerpacích staniciach tejto spoločnosti pri platení automaticky pýtajú osvedčenie o evidencii vozidla, pričom sa už vyskytli aj prípady predloženia falzifikátu takéhoto dokladu. Regulovaná cena základných druhov benzínu a nafty je v Maďarsku 480 forintov (1,22 eura) za jeden liter, trhové ceny týchto palív sa pohybujú okolo 600 forintov.

Natankoval aj so slovenskými značkami

Avšak, Slováci zrejme objavili spôsob, ako natankovať za výhodné ceny aj napriek novým nariadeniam zo strany maďarskej vlády. A to na samoobslužných čerpacích staniciach, kde nie je žiadna obsluha, ktorá by kontrolovala, či vozidlo má maďarské alebo slovenské značky. Informoval o tom portál Plus jeden deň. "Samoobslužný stojan, do ktorého vopred zadávate sumu, za ktorú chcete tankovať, je čisto v maďarčine, čo mi trochu robilo problémy. Ďalšou nevýhodou tohto stojana bolo, že ste mohli na jeden raz natankovať najviac za 10 000 forintov, čo je asi 25 eur. Ak ste chceli zobrať viac paliva, museli ste tankovať opakovane," uviedol Matej, ktorý na nový spôsob upozornil.