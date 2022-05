Do zdravotníctva treba vniesť trochu kapitalizmu, tvrdí Matovič

BRATISLAVA - Minister financií Igor Matovič (OĽANO) kritizuje socializmus v zdravotníctve a navrhuje vniesť do sektora trochu kapitalizmu. "Solidarita by mala byť zachovaná, ale musíme byť efektívni vo vnútri," povedal na štvrtkovej zdravotníckej konferencii Vizionári v zdravotníctve 2022 v Bratislave.

Poukázal na to, že v rámci rezortu zdravotníctva je potrebné robiť reformy, k čomu sa snaží motivovať aj jeho vedenie. Výsledkom toho má byť aj nedávne memorandum medzi ministerstvami, ktoré hovorí o viacerých opatreniach v zdravotníctve. Pacienti by podľa Matoviča mali byť "vtiahnutí do deja" a povinne hodnotiť minimálne prístup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. "Už nám to bude robiť možno nejaké ratingy, hodnotenia a pacient bude mať pocit, že je súčasťou hry," skonštatoval.

Namiesto riešenia sťažností na poskytovanie zdravotnej starostlivosti cez Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) navrhuje vytvoriť balík peňazí, v rámci ktorého bude automaticky vyčlenená suma pre ľudí, ktorí neboli so starostlivosťou spokojní. Chce tak predísť tomu, aby lekári strácali odvahu robiť zákroky a dôležité rozhodnutia.

Galéria fotiek (2) Igor Matovič

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Vyjadril sa aj k pripoisteniu

Na margo otázky pripoistenia reagoval, že v prvom rade treba vyriešiť základné problémy v sektore ako napríklad oceňovanie lekárov podľa výkonu. "Keď potom budeme vidieť, že fakt ešte stále nám chýbajú peniaze, tak poďme potom vymýšľať, či má byť nejaké pripoistenie na nejaké špecialitky," povedal. Myslí si ale, že by sme sa nemali dostať k tomu, aby niekto chorý s vážnou diagnózou musel hľadať peniaze.

V súvislosti s plánom obnovy opakovane skritizoval ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO). "Trošku sa obávam, že niekto to možno hrá na to, že no vidíte, tak nakoniec len tá Penta to stihne postaviť," podotkol. Investičná skupina Penta je podľa Matoviča Slovensku dlžná veľmi veľa. Dodal, že svoj "dedičný hriech" by mohla zmyť, ak by novopostavenú nemocnicu Bory darovala štátu.