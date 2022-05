Ďalšie dobré správy pre Slovákov: Papierovej péenke pomaly odzváňa! Zjednodušenie života, TAKTO bude fungovať

BRATISLAVA – Ďalšie dobré správy pre pacientov. Po tom, ako pred niekoľkými rokmi prebehla elektronizácia zdravotníctva a pacienti po novom nemusia so sebou nosiť papierové recepty, prichádza aj ďalšia novinka. Po novom totiž pacienti, ktorí sa potrebujú „vypísať“ z práce, sa nebudú musieť naháňať s papiermi do zamestnania či na potrebné úrady.

Prvá veľká elektronizácia zdravotníctva prebehla niekoľko rokov dozadu, no ľudia netrpezlivo čakali, či sa okrem e-receptu zmení fungovanie aj ďalších „služieb“. Prioritne napríklad vypisovania práceneschopnosti, alebo ľudovo PN-ky. V súčasnosti totiž musí práceneschopný, alebo jeho rodinný príslušník, doniesť do zamestnania potvrdenie o „vypísaní“.

„Od 1.6. budú môcť lekári vystaviť elektronickú péenku, ktorá nám všetkým zjednoduší život spoločný projekt NCZI a Sociálna poisťovňa si vyskúšali vybraní lekári, ktorí po prvý raz v histórií mohli testovať službu ešte pred jej zavedením do ostrej prevádzky,“ informovalo Národné centrum zdravotníckych informácií na sociálnej sieti. S dobrými správami prišla aj samotná Sociálna poisťovňa.

„Keď ste na péenka, mali by ste sa liečiť, nie doručovať potvrdenia. Meníme to, už od 1. júna,“ upozornila poisťovňa. Ako dodali, zamestnávateľ o tom, že je jeho zamestnanec na péenke, dostane informácie do pár minút, a to prostredníctvom služby SES, ktoré na komunikáciu s poisťovňou používa už aj v súčasnosti. Podľa slov poisťovne bude mať elektronická péenka prechodné obdobie v trvaní jedného roka. „Počas tohto obdobia budú mať všetky zúčastnené strany – poistenec, zamestnávateľ aj lekár čas sa so systémom dostatočne oboznámiť,“ uviedla poisťovňa.

Upozornili aj na to, že zo služby elektronickej péenky vyplýva množstvo výhod, a to napríklad, že ušetrí osobné návštevy inštitúcií, komunikácia naprieč inštitúciami sa zlepší a zrýchli, zmenší sa miera byrokracie a jednotlivé kroky za poistenca vykonajú úrady.

Poistenec si však musí vytvoriť elektronický účet poistenca, a to návštevou pobočky sociálnej poisťovne, kde vyplní a podpíše dohodu o používaní elektronických služieb. Prístup však vie získať aj online, kde na stránke poisťovne zvolí sekciu „elektronický účet poistenca“, pričom si stiahne dohodu o užívaní elektronických služieb, ktorú si vytlačí a predvyplní a následne ho doručí do pobočky poisťovne. Ešte v ten istý deň bude mať poistenec prístup k dispozícii.

„Elektronická PN významne zjednoduší poistencovi postup v životnej situácii, keď by sa mal sústrediť na liečbu. Je to prvá služba štátu, kde povinné kroky nemusí vykonať občan, ale celý proces zaňho vykonajú úrady. Vzájomnou spoluprácou lekára, NCZI a Sociálnej poisťovne znížime byrokratickú záťaž a ušetríme čas i námahu lekárom, zamestnávateľom a najmä pacientom. Občan, ktorý je chorý, tak už nebude musieť od lekára chodiť po úradoch, nosiť papierovú PN zamestnávateľovi, či žiadať Sociálnu poisťovňu o dávku nemocenské. Jeho starosťou bude už len ísť domov a liečiť sa,“ doplnil Michal Ilko, generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne.

Od 1. júna 2022 zákon umožní všeobecným lekárom v ambulanciách pre dospelých, deti a dorast, gynekológom a ústavným zariadeniam vystavovať elektronickú péenku namiesto jej doterajšej papierovej podoby. Po roku, teda po 1. júni 2023 už títo lekári papierové tlačivá o práceneschopnosti vydávať nebudú. Postupne sa k nim pripoja ďalšie odbornosti. Zmenu priniesla novela zákona o sociálnom poistení.