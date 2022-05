Stíhanému Imreczemu majetok nezaistili: Vilu na lukratívnej adrese predal lacnejšie!

František Imrecze bol riaditeľom Finančnej správy. Národná kriminálna agentúra ho zadržala a vyšetrovateľ ho obvinil v kauze Mýtnik. Obvinenie súvisí s netransparentnými obstarávaniami Finančnej správy. Podľa vyšetrovateľa mala väčšinu súťaží vyhrávať firma Allexis, ktorá je prepojená na Jozefa Brhela či Michala Suchobu.

Po obvinení Imrecze odišiel z Finančnej správy a strávil niekoľko mesiacov vo väzbe. Neskôr ho prepustili a rovnako začala aj spolupracovať s políciou- Keďže však prišiel o plat, musel predať dom, ktorý financoval hypotékou. Ten stojí v lukratívnej ćasti Starého Mesta v Bratislave. Dom začal rekonštruovať a nebol dokončený. Imrecze ho predal o 200-tisíc lacnejšie, ako ho kupoval. Informoval o tom portál plus7dní.

Majetok mu nezaistili

Obvinený Imrecze mal šťastie. Kým iným obvineným zaistili majetok, jemu nie. Dom, ktorý kúpil v roku 2017, predal podľa portálu za 1,4 milióna eur. "V kmeňovej trestnej veci známej pod označením Mýtnik, v ktorej bolo vyšetrovanie už ukončené, bolo vykonané aj zaistenie majetku obvinených, respektíve iného majetku, u ktorého to prichádzalo do úvahy. V kauze Mýtnik nebol obvinený F. I. stíhaný pre trestný čin, s ktorým by zákon spájal obligatórnu povinnosť prepadnutia majetku," vvysvetlila pre portálÍ hovorkyňa špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová.