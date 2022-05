Konflikt Sulík vs. Matovič vrcholí: SaS trucuje a klame! Tretiu vládu už nemôžu povaliť, presadíme to tak či tak

BRATISLAVA - Minister financií Igor Matovič dnes na tlačovej konferencii informoval o tom, ako bude protiinflačný balík vyzerať. Považoval to za dôležité, keďže zo strany SaS sa podľa neho spustila mimoriadna dezinformačná kampaň. Poprel, že by samosprávy prišli o milióny eur. Liberáli podľa neho trucujú a návrh koalícia presadí tak či tak.

Pomoc ľuďom v boji proti inflácii pôjde v stredu na rokovanie vlády a vo štvrtok do parlamentu, oznámil Matovič. Verí, že návrh získa dostatočnú podporu v parlamente. Na balíku sa zhodli tri koaličné strany bez SaS, prejst to teda bude musieť aj s hlasmi opozičných či nezaradených poslancov. Bojovať proti pomoci rodinám je podľa neho "galaktická hlúposť".

Nie je pravda, že samosprávam vezmeme

Návrh pomoci podľa ministra počíta s prídavkom na dieťa 50 eur a 50 eur na služby deťom mesačne. Ak rodičia pracujú, mali by mať zároveň zvýhodnenie vo forme daňového bonusu 50 eur na dieťa a ak má dieťa do 15 rokov, tak ďalších 50 eur. Matovič skonštatoval, že tento návrh má podporu troch koaličných strán s výnimkou SaS. Verí však, že získa dostatočnú podporu aj v parlamente.

Galéria fotiek (5) Igor Matovič

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Rozpočtov obcí sa tento návrh podľa neho nedotkne. "Nie je pravdou, že berieme samosprávam," tvrdí Matovič, podľa ktorého obce napriek tomu, že by bol zavedený daňový bonus, pôjdu z roka na rok rozpočtovo vyššie zhruba o 60 miliónov eur. Poprel, že by mali prísť o 600 miliónov, ako to tvrdí Sulíkova SaS.

SaS trucuje, my si to presadíme tak či tak

Návrh ministra financií podľa jeho slov ráta s tým, aby sa daňový bonus mohol čerpať už od prvého eura príjmu. Na predchádzanie podvodom by tam malo byť percento z čiastkového vymeriavacieho základu, ktoré sa môže čerpať na daňové bonusy. Z pohľadu finančného krytia týchto opatrení je podľa neho podpora od Sme rodina aj Za ľudí ísť avizovanou cestou.

"Vieme, že SaS trucuje. Zrejme predpokladajú, že tým, že budú hovoriť, že vetujú zdroje krytia, my nebudeme mať odvahu presadiť ten návrh v parlamente a zablokujú pomoc rodinám. Nezablokujú, jednoducho, my ho presadíme tak či tak, či SaS bude súhlasiť, alebo nebude súhlasiť," vyhlásil Matovič.

Sloboda a egoizmus

K upraveniu návrhu Matovič uviedol, že sa zmeny v balíku neudiali kvôli SaS. "Oni sa ani nepýtali na parametre, lebo ich táto téma nezaujímala v SaS, lebo povedali, že rodinám netreba vôbec pomáhať, treba to nechať tak," uviedol s tým, že zvyšené tri koaličné strany s tým hlboko nesúhlasili. Vo vnútri koalície o tejto téme prebiehala diskusia mesiace a bolo potrebné to zverejniť, aby prebehla diskusia na verejnosť a vyvinul sa tlak na SaS, povedal minister financií.

Cieľom toho, že Matovič tabuľky a prepočty zverejnil na Facebooku, chcel vytvoriť verejný tlak na SaS. "Nech zadosťučinia tomu, čo majú v názve svojej strany alebo nech sa premenujú," uviedol. "Ak im nevyjdú v ústrety a nechajú rodiny v štychu práve v čase krízy, potom nech sa premenujú na SaE. Bude to podobné krajine, ktorú Sulík miluje, Spojené arabské emiráty, a teda bude to Sloboda a egoizmus. Bude im to pasovať veľmi," uviedol.

SaS nemôže povaliť tretiu vládu

Je za to, aby bol tento návrh predložený napriek vetu SaS na vládu aj do parlamentu, podporu podľa neho mať bude. Tvrdí, že SaS si nemôže dovoliť povaliť už tretiu vládu po roku trvania. Prvou bola vláda Ivety Radičovej, druhou vláda Igora Matoviča a treťou vláda Eduarda Hegera. "To by neprežili preferenčne," dodal Matovič. "Ja osobne som za to neakcpetovať veto SaS, ale dohoda musí byť medzi tromi koaličnými stranami," povedal. SaS podľa ministra financií nebude zrejme vetovať výdavkové opatrenia, len vyššie zdanenie určitých bohatých firiem.

Vyzval SaS, aby "prestali klamať" a aby podporili pomoc rodinám. "Ak sa ale nakoniec rozhodnú, že budú vetovať zvýšenie daní zbohatlíkom v SaS, nebudeme sa čudovať, napriek tomu ale s návrhom do parlamentu pôjdeme, aby sme rodinám pomoc na konci doručili," zdôraznil Matovič.

Ukázalo sa, koho záujmy chránia

Matovič na margo toho, či nejde o porušenie programového vyhlásenia vlády, keďže SaS časť balíka vetovala, uviedol, že SaS povedala, že nebude vetovať výdavkové opatrenia. "Mňa to mrzí, že v kritickej situácii sa ukázalo, koho záujmy chránia a že ich nie sú prednejšie záujmy rodín, ale zbohatlíkov, ktorým chcú uchrániť milióny v kasičke," povedal.

Napriek tomu verí, že koalícia prežije, lebo SaS si uvedomí, že bojovať proti rodinám je galaktická hlúposť. "Keď sa budú skrývať za akékoľvek ľúbivé frázy, nemajú šancu to obhájiť," povedal a dodal, že SaS bola proti zastropovaniu cien benzínu a nafty. V závere vyzval SaS, aby prestali klamať a strašiť ľudí a aby podporili masívnu pomoc rodinám. "Neublíži nikomu, ak trošku zvýšime zbohatlíkom dane," dodal.