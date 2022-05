Kollár otvorene o príchode Tabák a Hatrákovej do Sme rodina: Dvere majú otvorené!

BRATISLAVA – K otázke vydania Roberta Fica na prípadné väzobné stíhanie boli za jedno. Je možné, že už čoskoro budú sedieť v jednom poslaneckom klube. Dve poslankyne Národnej rady SR – Katarína Hatráková a Romana Tabák – museli nedávno baliť kufre. Za nepodporenie vydania Fica dostali v poslaneckom klubu OĽaNO vyhadzov a pridali sa tak do radov nezaradených poslancov. Nemusia tam však skončiť natrvalo. Dvere im u seba otvoril šéf strany Sme rodina Boris Kollár.

Šéf parlamentu sa oboch poslankýň otvorene zastal v relácii TA3 V politike. Obhajoval najmä Katarínu Hatrákovú, v súvislosti s ktorou uviedol, že čo sa týka sporného hlasovania, Hatráková si ešte pred ním veci vopred naštudovala a radila sa tiež s ústavnými právnikmi. „Musím sa jej zastať, lebo je to poslankyňa Národnej rady a ja som predseda Národnej rady. Viete, to je jeden slušný človek,“ vyhlásil Kollár a nevylúčil, že nakoniec ona ako aj ďalšia odídenkyňa z klubu OĽaNO Romana Tabák neposilnia rady Sme rodina.

O možnom príchode oboch poslankýň neprehovoril Kollár prvýkrát. Zatiaľ, čo ešte minulý týždeň v súvislosti s možným príchodom Hatrákovej povedal, že „dvere jej zatvárať nebude,“ dnes o oboch poslankyniach vyhlásil, že „keby mali záujem prísť do nášho klubu, majú dvere otvorené.“ Zdôraznil tiež, že by bolo veľmi zlé, keby tieto dve poslankyne prešli do opozičných radov a oslabili tak celú vládnu koalíciu.

V rozhovore, ktorý absolvoval Kollár počas týždňa v rádiu Expres vyhlásil, že „v nejakom čase bude mať náš klub 20 alebo 21 poslancov.“ Aktuálne má Kollárova Sme rodina v parlamente 17-členný poslanecký klub. Znamenalo by to príchod troch či štyroch nových poslancov.

Sme rodina a dve odídenkyne z OĽaNO mali rovnaký alebo veľmi podobný postoj pri hlasovaní o žiadosti Generálnej prokuratúry SR o vydanie súhlasu na vzatie Roberta Fica do väzby. Fico je obvinený z trestných činov založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. Ako poslanec však nemôže byť bez súhlasu parlamentu vzatý do väzby. Z prítomných 150 poslancov však hlasovalo za jeho vydanie "iba" 74, proti bolo 49, zdržalo sa 19 a nehlasovalo osem poslancov. Potrebný bol pritom súhlas nadpolovičnej väčšiny, teda 76 poslancov. Zatiaľ čo Sme rodina a Katarína Hatráková sa zdržali, Romana Tabák bola síce v rokovacej sále, no nehlasovala.