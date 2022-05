Zamiešajú karty s počasím traja zmrznutí? Meteorológovia majú pre ľudí jasné správy: Tento rok bude iný!

BRATISLAVA – Budú traja zmrznutí konečne iní ako po minulé roky? V posledných dňoch počasie prekvapilo a prinieslo so sebou príjemné letné teploty, ktoré mnohých potešili. Ľudia odložili zimné bundy a oblečenie v nádeji, že sa už výrazne neochladí. Predsa však sú v máji tri dni, keď sa počasie zvykne rapídne zmeniť. Bude to tak aj tento rok? Meteorológovia majú zrejme dobré správy!

Vysoké teploty, slnečné počasie a následne búrky – taká bola prax uplynulých dní. Aj keď to vonku vyzeralo už na leto, na večer sa počasie vždy pokazilo a spolu s búrkami prišli aj krúpy či prívalové dažde. Od utorka je však počasie viac-menej stabilné, bez zrážok a prakticky bez oblakov. V kalendári sa však blížia magické tri dni, počas ktorých sa uplynulé roky počasie výrazne zmenilo. Ide o troch zmrznutých – Pankráca, Serváca a Bonifáca. Ako ovplyvnia počasie tento rok? Slová meteorológov zrejme potešia.

Vo štvrtok (12. 5.) by mal byť na Slovensku prvý tropický deň tohto roku. Na sociálnej sieti o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Pôvodom tropický vzduch začne na územie SR prúdiť už v stredu (11. 5.). "Teplota sa tak bude blížiť k hodnote tropického dňa, maximum 28 až 29 stupňov Celzia," uviedli meteorológovia.

Vo štvrtok prúdenie teplého vzduchu vyvrcholí. "Teplota na území Slovenska s vysokou pravdepodobnosťou (najmä na juhu) vystúpi na 30 až 31 stupňov Celzia," priblížili. Ako ďalej uviedli, v ďalších dňoch sa mierne ochladí, no teplota bude stále nad úrovňou dlhodobého priemeru.

Traja "zmrznutí" v tomto roku studené počasie neprinesú. Práve naopak.

Podľa predpovedí sa počasie zmení v posledný pracovný deň v týždni, ani to však nejak razantne. Na celom Slovensku má pršať a byť maximálne 22 stupňov Celzia. V sobotu však teploty opäť vystúpia na príjemné letné teploty – na západe má byť do 28 stupňov Celzia a slnečno, na strednom Slovensku do 22 stupňov a na východe do 25 stupňov Celzia. Obdobné teploty čakajú Slovensko aj v nedeľu a vyzerá to tak, že aj celý nasledujúci týždeň.

Nie je to pritom tak dávno, čo Slovensko zažívalo extrémne nočné mrazy, ktoré v mnohých lokalitách zničilo úrodu ovocných stromov. Rovnako denné teploty ledva dosahovali 10 stupňov Celzia. Doslova zo dňa na deň prišlo veľké oteplenie, ktoré však so sebou prinieslo aj búrky s ničivými následkami. Podľa posledných prognóz nás čaká mimoriadne teplé leto, ktoré by malo byť suchšie, ako zvyčajne. Výnimkou by však nemali byť ani silné búrky, ktoré so sebou môžu doniesť aj rôzne nebezpečné javy.