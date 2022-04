Komunálne voľby sa nezadržateľne blížia: Veľký boj kandidátov sa ešte len začne! RADÍME, ako čo najviac zaujať

Vďaka internetu a sociálnym sieťam sa politické boje skôr, ako z preplnených volebných diskusií, presunuli do online priestoru. Kandidáti totiž môžu vďaka cielenej reklame osloviť čo najväčší počet ľudí bez toho, aby si museli prenajímať drahé priestory na diskusie či promovanie samého seba. Krátko pred voľbami sa to totiž na sociálnych sieťach „hemží“ politickou reklamou, kde vidíme odpočet toho-ktorého kandidáta, čo za posledné štyri roky spravil pre svoje mesto či obec, prípadne kritiku protikandidátov.

Okrem toho však kandidáti majú možnosť aj cielenej reklamy v médiách, ktoré vo veľkom číta väčšina Slovákov. A Zoznam.sk medzi nimi nechýba. "Silné povedomie širokej verejnosti vybudujete práve v klasických médiách. Na jeseň sa totiž na Slovensku uskutočnia komunálne voľby a voľby do VÚC. V Zozname, ktorý je druhý najväčší hráč v online priestore, sa na túto udalosť pripravujeme už teraz a vytvorili sme nové formáty vhodné na predvolebnú kampaň,“ upozornil riaditeľ obchodného oddelenia Pavel Zajcev na konferencii Marketingrulezz.

Počas konferencie zazneli viaceré informácie dôležité pre volebných kandidátov, ktorí rozmýšľajú nad online reklamou v médiách. Pavel Zajcev totiž poukázal na výhody dvoch najvyužívanejších spôsobov reklamy v médiách – a to bannerovej a obsahovej reklamy. Rovnako potvrdil, že za posledné roky najúspešnejším formátom obsahovej reklamy je bezpochyby natívny článok, ktorý sa podobá klasickým redakčným článkom. Na rozdiel od PR článkov, ktoré sú síce lacnejšie, majú oveľa väčší „výtlak“. Politickým kandidátom v komunálnych voľbách odporučil, ako by dobrá reklama mala vyzerať, aby zaujali čo najväčšie publikum. Rovnako poukázal na to, čo najviac predáva. „Kandidáti, buďte angažovaní, snažte sa komplikované témy vysvetliť jednoduchším spôsobom, nezabúdajte komunikovať a posielať všetko, čo máte do redakcií. Komunikovať cez sociálne siete je síce super, ale imidž kandidátov sa tvorí práve v klasických médiách,“ odporučil riaditeľ obchodného oddelenia.

Vďaka portálu Zregiónu.sk si môžu čitatelia prečítať adresné témy týkajúce sa ich regiónu. Košičania tak čítajú vo väčšine prípadov témy z východného Slovenska, Trenčania z ich kraja, Banskobystričania horúce témy z ich regiónu. A práve vďaka tejto skutočnosti môže byť politická reklama týkajúca sa komunálnych volieb zameraná na ten región, ktorý kandidát potrebuje. A práve reklamy v regionálnych spravodajských weboch, akým Zregiónu je, odporúča najmä kandidátom z menších obcí či miest. Naopak, kandidáti z väčších miest môžu využiť na reklamu aj klasické spravodajské weby, ako napríklad Topky.sk.

