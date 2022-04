Boris Kollár o náraste cien a migračnej vlne: Vláda bude musieť spustiť masívnu výstavbu nájomných bytov

Galéria fotiek (1) Boris Kollár

ORAVSKÁ POLHORA – Vláda bude musieť podľa predsedu Národnej rady SR Borisa Kollára (Sme rodina) spustiť masívnu výstavbu nájomných bytov. Zdôraznil, že je to v tejto dobe obzvlášť dôležité, najmä v súvislosti s nárastom cien hypoték, stavebných materiálov či migračnou vlnou z Ukrajiny. Šéf parlamentu to povedal počas návštevy Oravskej Polhory, kde v piatok odovzdali do užívania 19 nájomných bytov.