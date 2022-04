ŠOK v bratislavskej škole: Mladík priniesol pištol! Vystrašení rodičia, prípad rieši riaditeľ aj polícia

Incident sa odohral na Základnej škole Pavla Marcelyho, kde počas vyučovania náhodne našli u žiaka 9. ročníka funkčnú plynovú zbraň. Ako pre Topky.sk potvrdil riaditeľ Gabriel Kalna, zbraň žiakovi ihneď zabavili a privolali policajnú hliadku. „Tí skonštatovali, že ide síce o ´hračku´, ale keďže guľôčky z nej by mohli pri zásahu z blízka ublížiť, v žiadnom prípade to nie je vhodný predmet do priestorov školy,“ uviedol. Dodal tiež, že polícia preveruje, či nedošlo k priestupku.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Škola na incident upozornila aj rodičov žiakov, ktorí školu navštevujú. “Samozrejme sme sa skontaktovali aj s rodičmi tohto žiaka. Najbližší týždeň budeme zvolávať výchovnú komisiu ako aj pedagogickú radu, pretože musíme prijať opatrenia, aby sa podobná situácia už neopakovala a zistiť dôvody, prečo vlastne v škole takáto situácia nastala,“ píše sa v ozname, ktorý škola adresovala rodičom ešte 29. marca a ktorý majú Topky.sk k dispozícii. Rodičov tiež vyzvali, aby im bezodkladne oznámili, ak majú informácie o tom, že by aj iní žiaci nosili do školy zbrane. Chcú tiež, aby lepšie kontrolovali veci svojich detí, ktoré nosia do školy.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj

O tom, akým spôsobom bude naložené so žiakom, ktorý zbraň priniesol, škola rozhodne budúci týždeň. Podľa riaditeľa totiž hrubo porušil školský poriadok, v ktorom sa jasne uvádza, že akékoľvek nosenie zbraní do školy, či už funkčných alebo nefunkčných, je zakázané. „Nenos do školy predmety, ktoré rozptyľujú Tvoju pozornosť a pozornosť spolužiakov, prípadne ohrozujú bezpečnosť a zdravie. Nemal by si nosiť do školy väčšie sumy peňazí a osobitne cenné predmety ako drahé šperky, hračky, fotoaparáty a pod. Predmety nepotrebné na vyučovanie Ti môže učiteľ odobrať a vráti ich rodičom. Pri odcudzení alebo strate predmetov, ktoré žiak na vyučovanie nepotrebuje, škola nezodpovedá za vzniknutú škodu. Máš prísny zákaz nosiť do školy zbrane, nože, cigarety, zápalky, zapaľovače, alkohol, omamné látky, drogy alebo iné veci, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo zdravie,“ píše sa v školskom poriadku.