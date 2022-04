Pracovný trh na Slovensku je otvorený pre Slovákov, ako aj pre ľudí z Ukrajiny

BRATISLAVA - Ocitli sa v cudzej krajine a svoj život si pobalili do jedného kufra. Asi len ťažko by sme si vedeli predstaviť seba, keby sme sa ocitli v rovnakej situácii, ako ľudia utekajúci pred vojnou. Už niekoľko rokov sa firmám pôsobiacim napríklad v oblasti IT, vo výrobe alebo v hotelierstve nedarí nájsť pracovnú silu. Práce je dosť pre domácich, ako aj pre cudzincov.

Kariéra.sk pomáha ľuďom z Ukrajiny nájsť si prácu a začleniť sa do bežného života

Pracovný portál Kariéra.sk chce podať ľuďom utekajúcim z Ukrajiny pomocnú ruku. Okrem toho, že sa spojil s organizáciami v spolupráci s ktorými prináša utečencom možnosť ľahšie sa začleniť do bežného života, vytvára možnosti, kde si môžu nájsť prácu. Práve takéto miesto je k dispozícii napríklad v Zrkadlovom háji, v Bratislave, kde v spolupráci so spoločnosťou Macrosoft umiestnili notebooky s prístupom na internet. Tieto počítače by mali umožniť ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny uplatniť sa na pracovnom trhu na Slovensku. Portál www.kariera.sk preložil svoju stránku do ukrajinského jazyka, aby tak ľahšie sprístupnil možnosti práce aj pre Ukrajincov. Uchádzači o prácu tu dokonca môžu nájsť označené pracovné ponuky, ktoré sú vhodné práve pre nich.

Iryna (35): „Na Slovensko som prišla s dcérou a manžel ostal na Ukrajine. Som veľmi vďačná za to, že sme tu našli útočisko a že sme v bezpečí. Veľmi som uvítala takéto miesto, kde si môžem hľadať novú prácu, aby som sa dokázala o nás postarať. Keďže ovládam angličtinu, dúfam, že mi to pomôže sa lepšie orientovať medzi ponukami práce. Ďakujem veľmi pekne ľuďom, ktorí nám na Slovensku pomohli."

Galéria fotiek (3)

Ľudia utekajúci pred vojnovým konfliktom na Ukrajine si môžu nájsť najčastejšie prácu na portáli Kariéra.sk v týchto oblastiach:

• Zdravotníctvo: zdravotná sestra, lekár, zubár, zdravotnícky asistent, opatrovateľka

• Logistika: vodiči

• Špedícia: práca v sklade, príprava tovaru

• Výroba: operátor výroby, operátor tlače, obrábač kovov, zvárač, strojník

• Pomocné práce: upratovačka, pomocný pracovník správcu budov, pomocný pracovník v záhradníctve,

• Stavebné práce: murár, obkladač, zatepľovač, stavbár

• HORECA: kuchár, pomocná sila v kuchyni, pracovník výdaja jedla, čašník, servírka

• Ďalšie pozície: riaditeľ oddelenia export-import, žurnalista- novinár, obchodný zástupca, JAVA programátor, Web developer

(Zdroj: www.kariera.sk)

Galéria fotiek (3)

Na Slovensko prichádzajú rôzne skupiny ľudí. Ľudia, ktorí mali vysokú kvalifikáciu a ovládajú aj jazyky, nemajú problém sa dohovoriť. Sú to napríklad ľudia z oblasti informačných technológií, zamestnanci, ktorí pracovali pre nadnárodné spoločnosti, robili napríklad v marketingu, manažmente alebo administratíve. Na Slovensku už pred vypuknutím vojny pôsobilo aj množstvo zdravotníkov, veľa z nich sa zdržiavalo na východe Slovenska.