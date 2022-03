Ceny ropy začali prudko klesať: TOTO sú dôvody! Invázia spôsobila šok, na lacnejší benzín či naftu si počkáme

Galéria fotiek (3) Vladimir Putin

BRATISLAVA - Ceny ropy zaznamenali od začiatku vojny obrovský nárast, no v posledných dňoch klesá. Na cenách benzínu a nafty to však zatiaľ nevidíme. Zmení sa to? Analytici pre Topky vysvetľujú, ako ruská invázia šokovala trh. Ceny pohonných hmôt zrejme v nasledujúcich dňoch klesnú. No situácia je aktuálne naozaj nevyspytateľná.