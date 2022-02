Karanténa pre žiakov sa ruší! Do individuálnej izolácie pôjde len COVID pozitívny žiak: Gröhling to ocenil

BRATISLAVA - Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) ocenil, že vláda nariadila zrušiť karanténu pre žiakov, ktorí boli v kontakte s pozitívnym spolužiakom v triede. Upozornil však, že si treba počkať na presné znenie vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Na základe vyhlášky sa potom nastavia pravidlá v školskom semafore. Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády.

"Princíp by mal byť, že keď bude pozitívny žiak v triede, tak iba pozitívny žiak pôjde do individuálnej izolácie a všetci ostatní žiaci zostanú v triede a budú sa naďalej vyučovať v rámci prezenčného vyučovania," vysvetlil minister. Školský semafor má fungovať naďalej. Šéf rezortu to zdôvodnil napríklad využívaním opatrenia o dokladovaní bezpríznakovosti.

Podľa rozhodnutia vlády by od 26. februára žiaci, ktorí boli v kontakte s pozitívnym spolužiakom v triede, nemuseli ísť do domácej karantény. Namiesto karantény má byť povinné nosenie respirátora/rúška po dobu desiatich dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou v triede pri zachovaní prezenčnej výučby a izolácii iba pozitívnej osoby (izolácia ostáva zachovaná). Zrušiť sa má aj povinnosť nosenia rúšok v triedach, naďalej bude platiť nosenie v spoločných priestoroch.