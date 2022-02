Prichádza vrchol vlny? Matematik Kollár v tom má jasno: Konečne DOBRÉ správy! Má to však háčik

Od utorka sa uvoľnili viaceré opatrenia, neočkovaní po novom môžu ísť do všetkých obchodov. Situácia však nie je priaznivá a viaceré okresy naďalej stúpajú a mnohé z nich majú pozitivitu na úrovni 70 percent. Mnohí odborníci však začali tvrdiť, že omikron vlna je už na ústupe a situácia sa údajne za krátky čas vráti do normálu. Ba čo viac - premiér Eduard Heger a minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský predstavili svoj zámer úplne zrušiť viaceré obmedzenia.

Matematik Richard Kollár poukázal na to, že tu už takmer dva mesiace bojujeme s omikron vlnou a pandémia je tu s nami už dva roky. Preto sa zamyslel, či súčasné čísla a epidemická situácia znamenajú vrchol omikron vlny. „Matematika by celkom istotne zaradila odpoveď na otázku, či sme už na vrchole omikron vlny na Slovensku medzi tie nerozhodnuteľné. Je na to kopec dôvodov. Jedným je neistota v dátach, minulý týždeň sa revidovali počty hospitalizovaných spätne až do apríla 2021, vrchol jesennej delta vlny v nemocniciach sa tak posunul až o týždeň. Štatistiky antigénových testov sa menia týždeň-dva dozadu dokonca na dennej báze. Za posledné dni výrazne,“ konštatoval na sociálnej sieti.

Naďalej rastieme

Ako dodal, aj keď počet pozitívnych antigénových či PCR testov klesol, rovnako tak klesol aj počet vykonaných testov. Aj z toho dôvodu si Kollár myslí, že pozitivita testov rastie, avšak, už sme blízko zmeny a všetky ukazovatele začnú klesať. A aj keď sa nedá s určitosťou povedať, či už máme, alebo nemáme za sebou vrchol pandémie, ide podľa matematika o dobrú správu. A to z dôvodu, že presne pred týždňom bola rovnaká otázka zodpovedateľná jasne – že naďalej stúpame. „Aj preto už dlho hovorím, že vrchol (incidencie) bude u nás niekedy medzi 10. a 20. februárom a nehovorím o konkrétnom dni. Aj tak ho nebudeme vedieť určiť. Dnes sme v polovici tohto intervalu a myslím, že sa tento odhad naozaj naplní,“ uviedol.

Galéria fotiek (4) Plošné testovanie v Košiciach

Zdroj: TASR/František Iván

Kollár však poukázal na to, že v súčasnosti vidíme pokles prípadov medzi deťmi a mládežou do 20 rokov. Konkrétne pri malých deťoch do 9 rokov a starších do 14 rokov je v súčasnosti pozitívnych o desatinu menej, ako tomu bolo pred týždňom. Napriek tomu malo každé 27-me dieťa za posledný týždeň pozitívny PCR test. Pomaly, ale isto by mali stagnovať aj počty pozitívnych v prípade dvadsiatnikov, tridsiatnikov a štyridsiatnikov. Problém však nastáva pri senioroch. „Rastie počet infikovaných 50-nikov (asi 20% týždenne), 60-nikov (viac ako 20% týždenne) a ešte rýchlejšie 70-nikov (takmer 25% týždenne), 80-nikov (33% percent týždenne) a 90-nikov (viac ako 50% týždenne). Čím starší, tým rýchlejší rast. Takže aj keď v celkovej bilancii začneme čoskoro klesať (prípadne už možno reálne klesáme), ohrozené skupiny ešte stále rastú a chvíľu rásť budú. Tam práve budú vstupovať do hry najviac premenné - zaočkovanosť a aj počet infekcií v delta vlne,“ upozornil Kollár s tým, že práve tieto aspekty rozhodnú, aký nápor na nemocnice zažijeme v najbližšom období.

Ďalšia minivlna?

Avšak, podľa Kollára sa stále môže stať, že pri plnom otvorení škôl a tried opäť mierne narastie počet infikovaných detí. A to najmä z dôvodu, že karanténne pravidlá boli u nás oveľa prísnejšie, ako v zahraničí. Rovnako je podľa matematika dobrou správou aj to, že nárast pozitivity testov spomaľuje, ale naďalej sa drží na úrovni 55 percent. Aj to dokazuje, že vlna ešte nepovedala svoje posledné slovo. Dokazuje to aj fakt, že každý ôsmi antigénový test je pozitívny. A to je údajne niečo, čo si Kollár donedávna nevedel ani predstaviť.

Galéria fotiek (4) Zdroj: FB / Richard Kollar

„Čiže pozitívnych je stále mrte, všeobecne je zrejme šanca sa infikovať na Slovensku najvyššia počas celej pandémie tento týždeň (alebo už bola minulý týždeň). Vyhodnocujte si však každý svoju situáciu, ak počet infekcií vo vašom okolí začne rapídne klesať, je to pre vás vynikajúca správa, táto vlna už môže byť pre vašu bublinu za vami,“ uviedol s tým, že počet infikovaných v omikron vlne pravdepodobne presiahne 2 milióny. A to sú podľa matematika šialené počty, pri ktorých by sme mali byť radi, že nový variant spôsobuje len menšie zdravotné problémy a potvrdili sa tak prognózy zo zahraničia.

Záhada menom hospitalizácie

Záhadou však sú počty hospitalizovaných pacientov, ktoré sa denno-denne menia – jeden deň ich pribudnú desiatky, následne opäť klesnú, potom opäť mierne stúpnu, a podobne. Podľa zverejnených dát, na ktoré by sa však Kollár nespoliehal, stúpol počet pacientov za posledný týždne zhruba o štvrtinu. A v prípade, ak by takýto nárast pokračoval ešte dva týždne, tak by sme v počte hospitalizovaných dosiahli zhruba rovnaké hodnoty, ako na vrchole delta vlny. Napriek tomu je podľa Kollára výbornou správou pokles percenta umelých pľúcnych ventilácií, pričom tak nízky pomer voči celkovým hospitalizáciám sme údajne nezažili počas celej pandémie.

Galéria fotiek (4) Zdroj: FB / Richard Kollar

„Celkovo tak bude zrejme počas omikronu oveľa menej reportovaných úmrtí na COVID ako v delta vlne. Bude ich však asi viac s COVIDom, keďže COVID je dnes veľmi často sprevádza iné zdravotné komplikácie. Takže v konečnom dôsledku ohľadom nadmernej úmrtnosti až taký optimista nie som. Kým nie je viac dát je však ťažké odhadovať rozsah,“ konštatoval s tým, že dobrou správou je aj to, že sme v tejto vlne nemuseli konečne riešiť dôležitú otázku – prečo sme sa na ňu nepripravili. Údajne nám k tomu pomohla zaočkovanosť, ale aj vysoká premorenosť obyvateľstva. Napriek tomu sa ešte len uvidí, nakoľko sme sa z posledných štyroch vĺn poučili. Rovnako sme zistili, že viaceré obmedzenia a opatrenia nemali zmysel a mali prakticky len minimálny dopad na epidemický vývoj.

Deň O59 - Takmer dva mesiace s omikronom a dva roky pandmie, je tu už vrchol? Matematika by celkom istotne zaradila... Posted by Richard Kollar on Tuesday, February 15, 2022

„Tými rozhodujúcimi faktormi sú vtedy totiž správanie populácie a jej imunizácia aktuálnou vlnou. Preto dnes už vieme povedať, že napr. obmedzenie kapacity hudobných festivalov minulé leto u nás v oveľa prísnejšej miere ako inde, malo zanedbateľný vplyv na ďalší priebeh epidémie. To sme vlastne neskôr potvrdili tým, ako sme zrazu povolili veľké hromadné akcie počas návštevy pápeža na Slovensku. Dokonca prísnejšie letné obmedzenia mohli vyššou koncentráciou vlny prispieť k vyššiemu peaku delta vlny. Najbližšie týždne preto ukážu, čo sme sa o pandémii zatiaľ naučili. Ak si skutočne zoberieme ponaučenie z našej vlastnej minulosti, či z ostatných krajín, je možné, že už zakrátko budeme môcť našu pozornosť úplne preniesť z pandémie a jej opatrení na dlhodobejšie problémy, ktoré sa nám počas nej hrozivo zmaterializovali,“ uzavrel.