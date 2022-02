Kollár o svete v roku 2022: Kvantová fyzika sčítania postelí a mierotvorcovia na východe! TOTO sú hlavné problémy

Dnešná situácia vôbec nie je dobrá. Okrem toho, že tu naďalej máme pandémiu koronavírusu a vyzerá to tak, že sme ešte nedosiahli vrchol omikron vlny, svet trápi aj ďalší problém. A to rusko-ukrajinský konflikt a hrozba prípadnej vojny. Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok večer oznámil uznanie separatistických oblastí na východe Ukrajiny a následne na územia vyslal vojakov.

Aj keď mnohí tvrdia, že je situácia na Slovensku stabilizovaná a pomyselný vrchol pandémie je za nami, počty pacientov v nemocniciach naďalej stúpajú. Všetci si pamätáme, ako sme za jeden deň pre administratívnu chybu „odočkovali“ 15-tisíc Slovákov. A vyzerá to tak, že sa stala ďalšia podobná absurdná situácia. Tentokrát ale s počtami hospitalizovaných pacientov. „Počet hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID na Slovensku klesol z 2566 včera už na 2717 dnes. Čítate správne, podľa NCZI počet hospitalizovaných klesol o 108. Uvidíme, kam takto doklesáme,“ uviedol na sociálnej sieti matematik Richard Kollár. Ako dodal, za pondelok zrejme do nemocníc pribudlo viac, ako 300 pacientov oproti tomu, čo reálne hlásil Národné centrum zdravotníckych informácií.

Podľa upravených štatistík, ktoré sú na oficiálnej stránke korona.gov.sk, bolo k pondelku v nemocniciach až 2825 pacientov, namiesto pôvodných 2566 hospitalizovaných. Reálne ich tak bolo o 259 viac. A z toho dôvodu na stránke vyšlo, že je v nemocniciach o 108 pacientov menej – k utorku ich v nemocniciach bolo 2717. A to môže byť podľa matematika problém. „V skutočnosti nie je vylúčené, že nad 3000 sme už aj dnes. Uvidíme o dva týždne alebo o dva mesiace, keď sa snáď ustália dnešné čísla. Dnes to netuší nik, je to kvantová informácia,“ konštatoval.

Na večné časy a nikdy inak

Rovnako sa vyjadril aj k situácii na Ukrajine. Poukázal na to, že ruské mierové sily vstúpili na Ukrajinu a zrejme budú ešte dlhodobo okupovať jej územie. A to je tak veľké, ako zhruba tretina Slovenska. „Vlastne, ani zatiaľ nevieme, kde vlastne tie hranice budú, vieme len pokiaľ sa tanky, ktoré sa už predsa pred pár dňami vrátili späť smer Moskva, rozmiestnili. Vieme, že ZSSR vždy susedila s kým chcela, či mohla,“ uviedol s tým, že mierotvorba Sovietskeho zväzu bola a je povestná. Veď naša krajina s ňou má bohaté skúsenosti za desaťročia komunizmu. Kollár upozornil aj na to, že silná ruská menšina žije aj v krajinách Pobaltia.

A ak by v súčasnosti nebolo členmi NATO, zrejme by ich čakal podobný osud, ako nášho východného suseda. A nastalo by postupné ukrajovanie územia salámovou metódou, kým všetci nebudeme sovieti. „Čo by sme si predsa počali bez plynu? Je čas Rusko ako krajinu vďaka jeho politickému vedeniu volať správnym deskriptívnym názvom - Sovietský zväz (Ruska, Bieloruska, Krymu, Podnesterska a Transdnesterska, Luhanska a Osetska). Na večné časy a nikdy inak,“ uzavrel.