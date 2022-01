OMIKRON udrel v plnej sile: Sme v 2. fáze! Tlak na testovanie rastie, najhoršie je na tom Orava a východ

V stredu to po rokovaní vlády uviedol šéf Inštitútu zdravotných analýz Matej Mišík spolu s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským a epidemiológom rezortu Martinom Pavelkom.

VIDEO Vlna variantu omikron rastie po celom Slovensku, prípadov prudko pribúda: Štát sa pripravuje na tlak

Omikron vlna už na Slovensku vypukla, sme pripravení

Omikron vlna začala na Slovensku vysoko prevládať, uviedol Lengvarský. "Máme vysoký nárast pozitivity PCR testov. Situáciu pozorne vnímame, nápor na nemocnice zatiaľ neevidujeme," uviedol minister s tým, že každý deň vyhodnocujú opatrenia a pripravujú sa na zvýšenú potrebu testovania, prípadne na vytvorenie triážnych stanov. "Sme pripravení na to, čo nás čaká. Prognózy, o ktorých sme hovorili, sa napĺňajú," uviedol.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Rekordný nárast počtu prípadov

V posledných dňoch dochádza k nárastu počtu prípadov, v utorok pribudlo na Slovensku takmer 14-tisíc infikovaných. "Priemerne je to aktuálne denne okolo 8500, kým minulý týždeň to bolo na úrovni 3600 prípadov denne," uviedol šéf Inštitútu zdravotníckych analýz Matej Mišík. Čo sa týka počtu hospitalizovaných, čísla aj naďalej klesajú.

Klesol aj počet pacientov, ktorí vyžadujú umelú pľúcnu ventiláciu. "Denne prijímajú nemocnice okolo 150 pacientov," povedal. Výrazne však vidno nástup vlny omikron. Pozitivita testov je na úrovni okolo 43 percent.

Až v 14 okresoch sa počet pozitívnych strojnásobil

Vlna variantu omikron rastie výrazne po celom Slovensku. "Až v 14 okresoch došlo k viac ako strojnásobeniu počtu pozitívnych prípadov oproti minulému týždňu," povedal Mišík. V štyroch okresoch boli za posledných sedem dní pozitívne testované až dve percentá ich obyvateľov. Ide o Námestovo, Tvrdošín, Stropkov a Dunajskú Stredu. "Zatiaľ tu však nemáme výrazne výpadky ľudí zo zamestnania," uistil minister.

V mnohých okresoch je aj vysoká pozitivita testov. "Osem okresov je na úrovni viac ako 50 percent pozitivity," ozrejmil Mišík. Podľa jeho slov však rastú počty výjazdov sanitiek. Minulý týždeň to bolo 519 výjazdov. "Nie vo všetkých krajoch došlo k nárastu. K najvýraznejšiemu nárastu došlo v Prešovskom kraji," uviedol.

Čo sa týka očkovania, booster dávku dostalo minulý týždeň takmer 100-tisíc ľudí, spolu dostalo tretiu dávku takmer jeden a pol milióna občanov. "Takmer 90 percent ľudí nad 60 rokov dostalo tretiu dávku. U ostatných ľudí, ktorým ubehla potrebná lehota, dostalo tretiu dávku už 60 percent ľudí," uviedol s tým, že minulý týždeň pribehlo 11-tisíc prvoočkovaných.

Symptómy omikornu sa líšia

Podrobnosti k variantu omikron priblížil epidemiológ Martin Pavelka. Mnoho symptómov je, čo sa týka omikronu, podobných, napríklad hnačky, slabosť tela, únava.

"Zopár symptómov je však odlišných pri delte a pri omikrone. Bolesť hrdla je hlavným odlišným symptómov, je až dvakrát častejšie reportovaná. Naopak typický symptóm, ktorý sa niesol celou pandémiou, a to strata čuchu a chuti, reportuje iba zlomok pacientov, ktorý majú omikron," opísal Pavelka.

Zabúdame na prostredie, v ktorom sa nový variant vyskytuje

Pozornosť sústredil aj na dezinformácie či nesprávnu interpretáciu informácií. Hovoril najmä o tom, že omikron je síce nákazlivejší, no menej nebezpečný v krajinách ako sú Spojené štáty, Veľká Británia či Juhoafrická republika.

"Zabúdame, že prostredie týchto krajín je vysoko zaboostrované, vysoko zaočkované alebo vysoko premorené. Chybu, ktorej sa dopúšťame je, že prenášame štatistiku z jedného prostredia a aplikujeme ju na krajinu, ktorá má úplne iné prostredie," uviedol.

Podľa štúdie epidemiologičky Alexandry Bražinovej a kolektívu nemá až štvrtina populácie žiadne protilátky. "Pre porovnanie, v krajinách ako je UK či USA, tam je to iba 5 percent," vysvetlil.

Tretia dávka výrazne posilňuje ochranu

Čo sa týka ochranného efektu dvoch dávok vakcín (Moderna, Pfizer), poskytujú dostatočnú ochranu aj v prostredí omikronu. "Problém nastáva, že po nejakých troch alebo štyroch mesiacoch sa však dostáva na neakceptovateľný level," povedal Pavelka. "Treťou dávkou však dokážeme perfektne vykompenzovať stratu ochranného efektu vakcíny, ku ktorej došlo pri prechode do nového omikron prostredia."

Aj naďalej však vyzýva ľudí, aby sa očkovali, pretože dve dávky ochranu poskytnú. Takisto plne zaočkovaní by si mali dať posilňovaciu dávku, ak im uplynula tri mesiace. Ochranný efekt tretej dávky proti ťažkému priebehu, hospitalizácii či smrti je až 96,7 percent. "Je to veľmi vysoký ochranný efekt. Vakcínou ochraňujeme svoje zdravie a svoje životy," uviedol.

Samotné prekonanie COVIDU nestačí

"Samotné prekonanie COVIDU v prostredí predošlých variantov neposkytuje dostatočnú ochranu. Každá štvrtá osoba sa znova nakazí," vysvetľuje Pavelka. Až tretina pacientov trpí tzv. dlhým COVIDOM, teda aspoň jeden zo symptómov pretrváva viac ako šesť mesiacov.

Poškodiť sa môžu aj naše kognitívne schopnosti, ak človek prekonal COVID s ťažkým priebehom, prípadne bol na prístrojoch. "IQ môže klesnúť až o sedem bodov. Ochorenie COVID-19 vám môže zmrzačiť a poškodiť vašu kvalitu života na dlhý čas," uviedol.

Uznajú pri prekonaní COVIDU aj AG test?

Lengvarský sa vyjadril aj k tomu, či sa bude uznávať prekonanie COVIDU aj na základe pozitívneho AG testu, keďže sa očakáva, že PCR testovanie bude vyťažené. Aktuálne sa prekonanie uznáva len na základe pozitívneho PCR testu. "Náš pôvodný návrh znel, aby ľudia, ktorí majú pozitívny AG test boli uznaní na Slovensku ako pozitívni, teda prekonaní," uviedol.

Tento údaj sa však aktuálne nedá zaviesť do COVID pasu tak, aby bol uznaný v celej Európskej únii. Nie sme však jediná krajina, ktorá s tým má problém. "Dnes k tomu bolo rokovanie Európskej komisie. My sme pripravení toto uznať a čakáme na výsledky rokovaní EK, aby sme sa dohodli na európskej úrovni," uviedl s tým, že o uznávaní protilátok reč nebola.

Podávanie monoklonálnych protilátok sa zrejme na Slovensku ukončí, keďže štúdie ukazujú, že nezaberajú tak, ako sa predpokladalo. "Rokujeme o Paxlovide. Je to riešené na úrovni Európskej komisie," povedal o lieku Lengvarský.

Pokyn na vytvorenie tzv. triážnyh stanov zatiaľ rezort nevydal

Ministerstvo zdravotníctva zatiaľ nevydalo pokyn na vytvorenie triážnych stanov. "Tie, ktoré sú pred nemocnicami, sú pozostatky z druhej vlny," podotkol Lengvarský. Na účel triáže pacientov sa môžu okrem stanov vyčleniť aj budovy. V prvom kole by mali mať triáž pacientov najmä fakultné a univerzitné nemocnice a potom by malo byť vybratých 19 menších nemocníc. "Ak to bude potrebné, tak sa budú pripájať ďalší," tvrdí minister.

Nezaočkovaní zamestnanci by sa mali testovať aj po 1. februári

Nezaočkovaní zamestnanci by sa mali na pracoviskách testovať aj po 1. februári. Testovanie zamestnancov bola aj jednou z tém ústredného krízového štábu. Minimálne testovanie zamestnancov je jedenkrát za týždeň, každá firma má stanovené vlastné poriadky.

"Jednotlivé firmy sú na to pripravené a majú manuály, ako to zvládnuť tak, aby neohrozili chod najmä kritickej infraštruktúry," poznamenal Lengvarský. Predpokladá, že predĺženie OTP režimu na pracoviskách sa udeje v súčinnosti s hlavným hygienikom. Takýto materiál však na vláde predložený nebol.