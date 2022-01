Nebezpečenstvo na hlavnom ťahu v Bratislave? Z mosta nad Gagarinovou spadol kus BETÓNU: Jasný odkaz Valla!

BRATISLAVA - Cesty v Bratislave vedia veľakrát rozčúliť. Mnohých teda potešil obchvat Bratislavy, vďaka ktorému sa behom pár minút dostanú z bodu A do bodu B a vyhnú sa tak rozsiahlym kolónam. Jeho výstavba však znamenala väčšiu záťaž na iné cesty a hlavné ťahy. A zrejme tak dopadol aj most, ktorý sa tiahne nad jedným z hlavných ťahov do satelitných obcí pri Bratislave.

Výstavba nultého obchvatu D4R7 spôsobila Bratislavčanom viaceré problémy a pravidelne si museli počkať v rozsiahlych kolónach pre kolaps dopravy. A keď ešte napršalo, cesta do práce či domov sa niekoľkonásobne natiahla. So spustením obchvatu sa však situácia upokojila a vďaka novej diaľnici sa aj obyvatelia priľahlých satelitných obcí pri Bratislave rýchlo a pohodlne dostanú do hlavného mesta.

Galéria fotiek (6) Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Tí, čo však pravidelne využívajú Gagarinovu ulicu medzi bratislavských Ružinovom a Podunajskými Biskupicami, boli nedávno svedkami stresovej situácie. Práve Gagarinova ulica bola v čase výstavby nultého obchvatu hlavným ťahom do Dunajskej Lužnej či Šamorína a vodiči tu strávili desiatky až stovky hodín v kolónach. Nad „Gagarinkou“, ako ju volajú Bratislavčania, prechádzajú dva nadjazdy - a z jedného z nich z ničoho nič odletel kus betónu. Na stránke sociálnej siete Ružinov - ECHO Ružinovčanov o tom informoval jeden z obyvateľov.

Môže za to vietor?

"Neviete, kto má v správe most na Mierovej, ktorý premosťuje Gagarinku? Práve som išiel okolo, keď na Gagarinku z neho spadol kus betónu. Spodná stavba je vo veľmi zlom stave, mal by začať čím skôr so sanáciou, lebo reálne môže padajúci betón ohroziť účastníkov cestnej premávky, či cestujúcich v MHD," uviedol obyvateľ s tým, že udalosť ohlásil aj na políciu. Krátko na to sa k celej veci vyjadril aj starosta Ružinova Martin Chren, ktorý pána odkázal na bratislavský magistrát. Po nadjazde totiž jazdia vozidlá MHD, a preto ho má v správe magistrát.

Galéria fotiek (6) Zdroj: FB / Ružinov - ECHO Ružinovčanov, google maps

K veci sa vyjadril aj samotný magistrát. Ten sa bol ešte nasledujúci deň na most na Mierovej pozrieť, no nezistil žiadne vážne nedostatky. Ako vysvetlila hovorkyňa magistrátu Dagmar Schmucková, počas kontroly žiadne stopy po úlomkoch betónu nenašli. "Pri obhliadke však bolo zistené, že sa na moste, konkrétne na vonkajšej časti spodnej príruby krajného nosníka, nachádzajú kamene, umiestnené cudzou osobou. V dôsledku mimoriadne silných poveternostných vplyvov zrejme došlo k ich pádu," ozrejmila hovorkyňa.

V pondelok, kedy sa celá vec stala, totiž fúkal silný vietor, ktorý miestami pripomínal víchricu. "Pre zabezpečenie odstránenia spomenutých kameňov a prípadných uvoľnených častí krytia výstuže dohodneme so zmluvným dodávateľom a zástupcom DPB (kvôli nutnosti vypnutia trolejového vedenia, ktoré tadiaľ vedie) čo najskôr spôsob ich odstránenia," dodala Schmucková s tým, že v Bratislave má magistrát v správe 130 mostov, ktoré však má pod kontrolou, pričom dbajú na to, aby boli mosty udržiavané.

Galéria fotiek (6) Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Most nad "Gagarinkou" je pritom známy najmä počas daždivého počasia - pravidelne sa pod ním totiž spraví jazierko, cez ktoré bežné autá neprejdú.

Treba viac peňazí

K celej veci sa vyjadril aj poslanec mestského zastupiteľstva za Ružinov Ján Buocik, ktorý poskytol aj aktuálnu informáciu z prostredia magistrátu. "Koncom týždňa bol v nočných hodinách plošinou zistený aktuálny stav mosta. Tento most však zďaleka nie je najhorší v Bratislave, je niekoľko iných, ktoré bude treba sanovať skôr, ako most nad Gagarinovou," ozrejmil na sociálnej sieti.

Ako dodal, v oveľa horšom stave bol napríklad Most SNP pred jeho rekonštrukciou. Na záver konštatoval, že mesto asi bude musieť na opravu mostov vyčleniť oveľa väčšiu sumu, ako v súčasnosti. Na rok 2022 bolo na zastupiteľstve v decembri minulého roku schválený rozpočet na opravu a správu komunikácii a mostov viac ako 14,5 milióna eur. Len na rutinnú a štandardnú údržbu mostov vyčlenil magistrát na rok 2022 milión eur.

Galéria fotiek (6) Zdroj: FB / Ružinov - ECHO Ružinovčanov, google maps

Galéria fotiek (6) Zdroj: Topky/Ján Zemiar