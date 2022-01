Odškodné za problémy po očkovaní? Lekár Kulkovský dvíha varovný prst: Také ľahké to nebude!

Archívne VIDEO Povinné očkovanie na Slovensku už podľa Matoviča nemá zmysel: Kto nie je zaočkovaný, toho zaočkuje omikron

Od januára tohto roka prebral na seba štát zodpovednosť za akékoľvek prípady nežiadúcich účinkov. Nový zákon je retroaktívny - znamená to, že o kompenzácie po nežiadúcich účinkoch môžu žiadať všetci, ktorí sa zaočkovali po 26. decembri 2020. Ambulantní lekári, ktorí očkujú proti Covidu, sa tak nemusia obávať akejkoľvek zodpovednosti za vedľajšie účinky. Za nežiaduce účinky ochorenia Covid-19 si však nesie zodpovednosť každý sám za seba.

Do piatka 14. januára bolo na Štátny ústav na kontrolu liečiv nahlásených celkovo 10 271 hlásení podozrení na nežiaduce účinky. Z celkového počtu hlásení je 1 421 závažných. Celkovo bolo na Slovensku k dňu 12. 1. 2022 podľa údajov NCZI prvou dávkou zaočkovaných 2 766 278 osôb, druhou dávkou 2 480 456 osôb a treťou dávkou 1 172 355 osôb.

Kto dostane odškodné?

Čo však znamená, že štát na seba preberá zodpovednosť a kto všetko bude môcť žiadať o odškodnenie za prípadné problémy po očkovaní? Podľa lekára a primára interného oddelenia považskobystrickej nemocnice Milana Kulkovského odškodňovanie po očkovaní neznamená, že ho automaticky dostane každý, kto mal akýkoľvek nežiadúci účinok. Najčastejšie uvádzané sú napríklad bolesti v mieste vpichu, zimnica, horúčka, či zväčšenie lymfatických uzlín.

„Predpokladám, že sa to bude týkať len tých závažnejších komplikácii a najmä smrti navodenej očkovaním. V tom najhoršom prípade priamu súvislosť s očkovaním potvrdzuje patológ. Pri iných závažných nežiadúcich účinkoch, ktorých výsledkom nebola smrť, je pravdepodobné, že bol pacient pre tieto komplikácie hospitalizovaný,“ upozornil Kulkovský s tým, že medzi najčastejšie vážne vedľajšie účinky sa radí trombembolizmus. Ide o ochorenia, pri ktorých sa tvoria krvné zrazeniny, ako pľúcna embólia, trombózy, cievne mozgové príhody, či srdcový infarkt, prípadne mali zápal srdcového svalu (myokarditídu). Pri týchto pacientoch sa očakáva, že boli v nemocnici a majú správu z hospitalizácie, v ktorej je vyslovene podozrenie na priamu súvislosť daného ochorenia s očkovaním.

Štát si dá pozor na špekulantov

„Pripomínam, že závažných nežiadúcich účinkov sme mali vzhľadom k počtu podaných vakcín extrémne málo. Ak by aj občan so závažnejším nežiadúcim účinkom vakcinácie hospitalizovaný nebol, jeho ošetrujúci lekár by mal byť schopný súvislosť s očkovaním potvrdiť. V konečnom dôsledku to ale nebude jednoduché,“ konštatoval Kulkovský, podľa ktorého sa štát bude určite brániť proti špekulantom, ktorí sa budú snažiť z očkovania vyťažiť čo najviac. Aj preto si myslí, že na kompenzáciu bude potrebné aj stanovisko nezávislého odborníka, ktorý sa vyjadrí, či mohlo očkovanie spôsobiť ten-ktorý problém. Avšak, viaceré problémy možno objektivizovať aj vyšetreniami, ako je napríklad spomínaná embólia či myokarditída.

Problém by však mohol nastať v iných prípadoch. „Horšie to bude pri posudzovaní takých ťažkostí pacienta, ktoré len sám subjektívne vníma, kedy žiaľ nemožno vylúčiť ani tendenčné správanie, teda simulovanie, predstieranie ochorenia. Potreba kontroly je nevyhnutná aj po skúsenostiach s tým, že pacientom boli vydávané falošné potvrdenia o očkovaní. Bolo by naivné si myslieť, že by pri absencii kontrolných mechanizmov nevyužili špekulanti aj túto možnosť pre osobný zisk,“ upozornil lekár, podľa ktorého môže byť problémom aj korupčné správanie.

Aj z toho dôvodu si myslí, že by štát mal zadefinovať, pri akých komplikáciách bude odškodné vyplácať, aby Slováci nemuseli zbytočne mrhať finančnými prostriedkami na advokátske služby. „Nemožno ale vylúčiť, že sa objavia ponuky advokátskych kancelárii, ktoré budú aktívne vyhľadávať budúcich klientov s ponukou, že ich odmenou bude vopred definovaný podiel na vysúdenom odškodnení, teda žiadna platba vopred,“ uzavrel.