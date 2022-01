Zdravotníčky o skúsenostiach z COVID oddelenia: Sme vyčerpané! Niektorí pochovali rodičov a stále neveria

Zdravotníčky z Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku (člen skupiny AGEL), sa podelili o svoje dojmy a skúsenosti z oddelení, na ktorých sa stretávajú s pacientmi pozitívnymi na COVID-19. Ochranný odev je v súčasnosti ich druhá uniforma, ktorú si obliekajú po príchode do práce.

Sme vyčerpaní

Je ťažké a veľmi náročné zotrvať v ňom dlhšiu dobu, ale starostlivosť o pacientov patrí medzi ich priority. Niekoľko sestier a pracovníčok nemocnice porozprávalo svoje príbehy a skúsenosti. "Zdravotnícky pracovník je v osobných ochranných pracovných pomôckach v 12-hodinových službách s polhodinovou prestávkou na obed a na krátky relax pred ďalším náporom práce. Práca na COVID oddelení je náročná z psychického a fyzického hľadiska," opísala vedúca sestra oddelenia dlhodobo chorých Simona.

Zdroj: Archív sestier z COVID oddelení v kežmarskej nemocnici

Táto pandémia trvá už dlhú dobu a má vplyv na ich osobný a profesionálny život. "Sme vyčerpaní. Čakali nás vianočné sviatky, ktoré sme my, zdravotníci, strávili pri svojich pacientoch. Aby sa nám všetkým "lepšie dýchalo", ostaňme zodpovední voči sebe aj ostatným. Zdravie máme len jedno a je krehké," povedala.

Rodičov pochovali na COVID a predsa neveria a nedajú sa zaočkovať

"Niektorí pochovajú rodičov, ktorí zomreli na COVID, a predsa neveria, že COVID existuje a nedajú sa zaočkovať," začala svoj príbeh Alena, vedúca sestra oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny. Vystavovať sa tak nebezpečnému a v podstate ešte nepoznanému ochoreniu je podľa nej veľmi nerozvážne. "Ako keby človek stratil ostražitosť, ktorú získava následkom strachu z nebezpečenstva," uviedla.

Zdroj: Archív sestier z COVID oddelení v kežmarskej nemocnici

"Ľudstvo od nepamäti prekonáva rôzne druhy katastrof aj v podobe epidémií alebo pandémií. Neviem zodpovedne posúdiť jeho reakcie na tieto udalosti v minulosti, avšak z hľadiska trvania ochorení, ktoré ich spôsobovali sa domnievam, že aj v minulosti to zdravotníci a vedci s dosiahnutím potrebných opatrení na elimináciu následkov daných ochorení nemali ľahké," ozrejmila Alena.

V konečnom dôsledku došlo k zničeniu určitých ochorení aj vďaka vakcinácii, konštatuje Alena. "Čo sa týka COVIDU, máme len dve možnosti jeho eliminácie: ochorieť a znášať symptómy ochorenia, prípade postcovidové symptómy, ktoré sú u každého individuálne, alebo sa rozhodnúť pre profylaxiu, čiže vakcináciu, následkom ktorej môže dôjsť k reakciám, ktoré sú typické pre vakcináciu a odznejú spravidla do troch dní." V porovnaní možností vytvorenia hladiny protilátok následkom ochorenia verzus vakcinácia a ich stabilita je tiež dôvodom na zamyslenie, pre ktorý spôsob sa podľa nej človek rozhodne. "Ja som jednoznačne za vakcináciu," dodáva vedúca sestra.

Naše potreby odsúvame na druhú koľaj

Ochranný odev je v súčasnosti naša druhá uniforma, ktorú si obliekame po príchode do práce. Aj vedúca sestra interného oddelenia Mária povedala, že je ťažké a veľmi náročné zotrvať v ňom dlhšiu dobu. "Ale starostlivosť o pacientov patrí medzi naše priority, a tak sú naše primárne potreby ako strava, voda a používanie toalety posunuté na vedľajšiu koľaj, kým sa postaráme o všetkých hospitalizovaných pacientov, poskytneme starostlivosť ambulantným pacientom, ktorí k nám tiež prichádzajú na ošetrenie a v neposlednom rade vybavíme ordinácie lekára," opísala.

Zdroj: Archív sestier z COVID oddelení v kežmarskej nemocnici

Na prestávke sa vždy striedajú, aby pacienti nemali pocit samoty v ťažkých chvíľach. Prestávky minimalizujú aj preto, lebo stavy pacientov sú veľmi vážne a vyžadujú si vysokoprietokové podávanie kyslíka. "V prípade, že nepomáha ani to, tak nastupuje umelá pľúcna ventilácia. V osobnom živote pociťujeme vyčerpanosť a znižujeme na minimum kontakt s ľuďmi. Možno aj preto, že vieme, že pracujeme vo veľmi infekčnom prostredí a chceme ich chrániť. Možno aj preto, že chceme chrániť aj samých seba, predovšetkým od "covidových debát", ktoré nám pracovníkom v prvej línii neprospievajú na psychickú pohodu po ťažkých službách," vysvetľuje.

Šírenie ochorenia medzi nakazenými očkovanými sa znižuje

Odkaz verejnosti dnešnej doby by sa mal podľa nej zakladať na zodpovednosti k sebe samým, svojej rodine a zdraviu. "Aj keď máme každý vlastný postoj k očkovaniu, aj keď na 100 % človeka neochráni, aspoň zmierni priebeh ochorenia a zníži podiel úmrtnosti na ochorenie COVID-19. Šírenie ochorenia medzi "nakazenými očkovanými" sa znižuje. Vieme to z praxe aj my zdravotníci, pretože sme boli medzi sebou v kontakte a mnoho z nás sa nenakazilo od infikovaných pri nepoužívaní rúška v osobnom živote," ozrejmila.

Zdroj: Archív sestier z COVID oddelení v kežmarskej nemocnici

"Možno nám niektorí aj závidia, že máme prácu, a že dostávame príplatky. My však naše povolanie berieme ako poslanie pomáhať ľuďom. Vidieť zhasínať život v očiach ešte mladých ľudí, ktorí tú mohli možno ešte byť pre svoje aj keď dospelé deti a malé vnúčatá, je pocit, ktorý sa slovami opísať nedá. Pocit úzkosti a bezradnosti pri držaní človeka, ktorý sa nemôže nadýchnuť, neprajeme ani vám, ani vašim členom rodiny, ani sami sebe," dodala.

Sú to naši hrdinovia...

Námestíčka pre ošetrovateľskú starostlivosť kežmarskej nemocnice Anna poďakovala všetkých zdravotníkov za ich prácu, ktorú robia srdcom. "Poďakovanie samozrejme patrí celému COVID tímu. Sú naši hrdinovia. Pri pohľade na fotografie sa mi do očí tlačia slzy. Slzy šťastia, že mám tu česť mať takých kolegov, ktorí v neľahkých podmienkach bojujú s pandémiou, ktorí aj napriek vyčerpaniu vždy nájdu silu sa jej postaviť. Slzy bezradnosti pri umieraní, kde ani ich úsilie nestačí. Slzy, že sú denne tvárou v tvár smrti. Nesmierne si vážime ich prácu. ĎAKUJEME," dodala na záver.

Zdroj: Archív sestier z COVID oddelení v kežmarskej nemocnici