OBROVSKÉ problémy na železniciach: Desiatky odrieknutých spojov a preplnené vlaky! Ľudia sa vo veľkom búria

BRATISLAVA/DUNAJSKÁ STREDA – Od pondelka akoby všetko ožilo – deti sa po prázdninách a lockdowne vrátili do škôl, zákaz vychádzania sa zrušil, rodičia sa vrátili do práce. Mnohí sa rozhodli myslieť ekologicky a za povinnosťami sa vybrali vlakom. To však ešte netušili, čo ich čaká!

Od pondelka sa deti vrátili do lavíc, čo znamená, že po prázdninách sú cesty opäť plnšie. Mnohí, najmä deti sa však do škôl vypravili vlakmi a inými dopravnými prostriedkami, aby boli načas v školách. Napriek tomu však národný dopravca ešte minulý týždeň informoval, že vzhľadom na pandémiu a skutočnosť, že veľa rušňovodičov je v karanténe alebo infikovaných, musia preškrtať množstvo spojov. A z toho neboli spokojní najmä cestujúci. Ba čo viac, dochádzalo k situáciám, kedy vlaky doslova praskali vo švíkoch!

Archívne VIDEO Vo IC vlakoch, rýchlikoch a diaľkových autobusoch bude od piatka platiť režim OTP, informoval minister dopravy Doležal

Na stránke Nekŕmte nás odpadom na sociálnej sieti na jeden taký prípad poukázal anonymný cestujúci. Išlo o spoj z Dunajskej Stredy do Bratislavy. Túto trasu denne využívajú desaťtisíce Slovákov. „Takto cestujeme z Dunajskej Stredy do Bratislavy, údajne máme pandémiu a zákaz zhromažďovania nad šesť osôb, tak predpokladám, že všetci z tohto vlaku sú z jednej domácnosti,“ napísal s tým, že pripojil aj fotografiu z predmetného vlaku. A tam sú cestujúci doslova „natlačení ako sardinky“.

Podobná fotografia sa na rovnakej stránke objavila aj o pár hodín. Išlo rovnako o vlak z Dunajskej Stredy do Bratislavy, v čase rannej špičky. A rovnako sa v ňom ľudia tlačili a ledva sa vedeli hýbať. „Tak bez tretej dávky sa už na mnohé akcie nedostaneme. A potom je tu verejná doprava. Aj dnešná jazda z Dunajskej Stredy do Bratislavy bola naozaj zážitok, máme pandémiu, chcú zaviesť op+ všade, ale že takto cestujeme ako sardinky, to nikoho nezaujíma, celá naša vláda sa môže hanbiť,“ hnevá sa ďalší cestujúci. Ba čo viac, vo vlaku sa údajne nekúrilo a skoro ráno vonku mrzlo.

Mnohí sa sťažujú aj na to, že vlaky, na ktoré sa spoliehajú, sú častokrát odrieknuté, prípadne sa ich vôbec nedočkajú. A potom sú tu takí, ktorí na vlakovej stanici zistia, že im dnes nepôjdu žiadne vlaky – všetky totiž boli odrieknuté. Na tento problém rovnako upozornili na spomínanej stránke, pričom sa tak stalo na trase Trnava-Bratislava Nové Mesto. „Rušňovodičov je málo, do toho Covid a ako to vyriešiť? Odrieknuť všetky osobné vlaky, veď si ľudia poradia. Rýchliky natrieskané tak, že priam kričia, vitaj omikron! Táto vláda je banda neschopných amatérov, ktorí by nezvládli riadiť ani automat na kávu a nieto štát!“ napísal cestujúci.

Zdroj: FB / Nekŕmte nás odpadom

ZSSK: Ospravedlňujeme sa

Aj pre vyššie spomenuté prípady sme sa národného dopravcu – Železničnej spoločnosti Slovensko spýtali, čo je koreňom problému. Odpoveď je jednoduchá – pandémia. „Z dôvodu pandémie a citeľného nedostatku zamestnancov v prevádzkovej profesii rušňovodič je v týždni od 10. 1. do 16. 1. 2022 na trati Bratislava – Komárno denne odrieknutých 11 vlakov z denne vypravených 58 vlakov kategórie Os a REX,“ informoval hovorca spoločnosti Tomáš Kováč. Podľa jeho slov spoločnosť celá situácia veľmi mrzí a robia všetko pre to, aby sa zlepšila. Pre cestujúcich však nemá dobré správy – upozornil na to, že na danej trase budú musieť aj naďalej počítať s obmedzeniami či odrieknutím vlakov.

Zdroj: TASR

Aj z toho dôvodu odporúčajú cestujúcim sledovať stránky, kde o odrieknutí vlakov či zmenách v grafikone informujú. „Veríme, že aj v Bratislavskom samosprávnom kraji sa prevádzková situácia čoskoro stabilizuje a nebudeme musieť pristupovať k odriekaniu vlakov, alebo aspoň nie v takom rozsahu,“ ozrejmil Kováč s tým, že v súvislosti s pandémiou zaviedli vo vlakoch viaceré opatrenia na zabránenie šírenia nákazy vo vlakoch. Poukázal aj na povinnosť nosiť vo vlaku respirátory či režim OTP, ktorý je platný vo vlakoch – cestovať tak môžu len tí, ktorí sú zaočkovaní, prekonaní či otestovaní.

„Cestujúcich naďalej prosíme, aby dodržiavali všetky platné protipandemické nariadenia, cestovali s prekrytými dýchacími cestami, a aby boli vo vlakoch IC a R pripravení preukázať sa platnými dokladmi o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, prekonaní tejto choroby alebo negatívnym výsledkom testu na COVID-19,“ uzavrel.