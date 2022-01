POZOR Slovenskom sa šíri ďalší nezmysel: Ústavný súd zrušil opatrenia, všetko je inak!

BRATISLAVA - V poslednom čase sa akoby roztrhlo vrece s rôznymi hoaxami týkajúcimi sa očkovania či koronavírusu. Mnohí kompetentní sa snažia tieto nepravdy vyvrátiť. Medzi nimi aj ministerstvo zdravotníctva. To upozornilo na hoax týkajúci sa nedávneho rozhodnutia Ústavného súdu.

Ústavný súd zrušil právomoc úradov nariaďovať v záujme predchádzania vzniku a šíreniu prenosných ochorení izoláciu mimo domácnosti. Vyplýva to z dnešného rozhodnutia ústavných sudcov, ktorí čiastočne vyhoveli podnetu ombudsmanky Márie Patakyovej. Tá sa na ústavný súd obrátila kvôli tomu, že po prepuknutí pandémie museli Slováci po príchode do krajiny zo zahraničia nastúpiť do takzvanej štátnej karantény. Ústavný súd o tom rozhodol ešte 8. decembra.

Archívne VIDEO Ústavný súd rozhodol, že časti zákona o ochrane verejného zdravia sú protiústavné

V nesúlade s ústavou je časť zákona, ktorá sa týka nariaďovania izolácie osobám mimo domáceho prostredia. Ide pritom o pozbavenie osobnej slobody. "Izolácia v zdravotníckom zariadení, prípadne v inom určenom zariadení v spojení s legálnou definíciou izolácie, ako aj absencia procesnoprávnych záruk osobnej slobody" viedli ÚS k záveru o nesúlade s ústavou.



Za protiústavné označil ÚS aj napadnuté ustanovenia v častiach o karanténnych opatreniach. Podľa jeho zistení "právny poriadok pre prípad karantény ako pozbavenia osobnej slobody nedostatočne určuje zákonné medze uvedeného základného práva a neposkytuje náležité procesné záruky" vyplývajúce z ústavy a Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Zdroj: Getty Images

V rozpore s ústavou sú taktiež ustanovenia, podľa ktorých ministerstvo zdravotníctva alebo úrad verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia nariaďujú ďalšie "opatrenia na ochranu verejného zdravia, ktorými môže zakázať alebo nariadiť ďalšie činnosti v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas". Podľa ÚS ide o nesúlad s ústavnými normami zakotvujúcimi požiadavky na určovanie medzí základných práv slobôd.

Overujte si informácie, vyzýva ministerstvo zdravotníctva

Podľa ministerstva zdravotníctva sa však v súčasnosti sociálnymi sieťami vo veľkom šíri dezinterpretácia tohto rozhodnutia Ústavného súdu. Poukázali na to, že Ústavný súd označil za protiústavné iba špecifické časti zákona o ochrane verejného zdravia, pričom chyby, na ktoré poukázal súd, už mali byť pozmenené novelou zákona.

Zdroj: FB / Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

„Rúška, karantény, covid pasy aj režim OTP/OP zostávajú v platnosti a žiadna senzácia sa nekoná. Ústavný súd tieto veci svojim rozhodnutím nijakým spôsobom "nezrušil",“ upozornil rezort zdravotníctva. Jedným z portálov, ktorý túto dezinformáciu zdieľal, bol napríklad Bádateľ. Ministerstvo zdravotníctva aj z toho dôvodu opätovne žiada a vyzýva ľudí, aby si overovali zdroje a dávali pozor na kvalitu informácií, s ktorými sa stretávajú na internete či sociálnych sieťach.

K príspevku sa vyjadril aj primár oddelenia anestéziológie bratislavskej nemocnice Kramáre Jakub Hložník. Ten sa zamyslel nad tým, dokedy sa bude portál Bádateľ vyhrážat lekárom popravami. "Je to smiešne, ale myslím, že tieto primitívne útoky sú už za čiarou," podotkol.

Patakyová: Pozor, ide o hoax!

K tomu, že sa sociálnymi sieťami šíri dezinterpretácia rozhodnutia Ústavného súdu, sa vyjadrila aj ombudsmanka Mária Patakyová. Tá rovnako, ako rezort zdravotníctva upozornila, že ide o hoax. "Pod pojmom „ďalšie opatrenia“ sa rozumeli opatrenia odlišné od tých, ktoré sú výslovne uvedené v zákone č. 355/2007 Z. z. o ochrane verejného zdravia. Povinnosť používať rúška a respirátory, vstupy do prevádzok v režime OP/OTP, používanie GreenPass-ov a ďalšie v súčasnosti platné opatrenia majú výslovnú oporu v iných častiach zákona o ochrane verejného zdravia a týchto sa rozhodnutie Ústavného súdu netýkalo. Povinné nosenie rúška/respirátora, režim OP/OTP Ústavný súd nezrušil," upozornila Patakyová.

Polícia: Žiadna senzácia sa nekoná

K celej veci sa vyjadrili aj policajti bojujúci proti hoaxom a podvodom. Ako uviedli, práve Ústavnú súd kladie na ochranu verejného zdravia osobitný dôraz. "Ústavný súd SR kladie na ochranu verejného zdravia osobitný dôraz. Jednoznačne to vyplýva z jeho rozhodovacej činnosti v súvislosti s pandémiou, kedy rozhodol o ústavnosti núdzového stavu alebo ústavnosti vydávania vyhlášok Úradom verejného zdravotníctva," uviedli na sociálnej sieti s tým, že vo svojom rozhodnutí nikde nepíše o konci rúšok, OTP režimu či covid pasov. Podľa ich slov sa žiadna senzácia nekoná, pretože rúška, karantény, covid pasy aj režim OTP/OP zostávajú v platnosti.

"Ústavný súd tieto veci svojim rozhodnutím nijakým spôsobom "nezrušil". Zo šírených naratívov vyplývalo, že "mainstreamové" médiá o údajnom zrušení všetkých opatrení na Silvestra mlčali a všade bolo okolo tejto senzačnej správe "ticho". Nie, ani tajné sprisahanie slovenských médií sa nekoná. Už 8. decembra 2021 o tomto rozhodnutí Ústavného súdu informovali štandardné médiá, pričom tieto správy nevzbudili výrazný rozruch," uzavreli.