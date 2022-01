PREDPOVEĎ POČASIA na najbližšie dni: V druhej polovici týždňa očakávajte zmenu

Ilustračné foto

BRATISLAVA - Hoci sa na Slovensku po Novom roku výrazne oteplilo, bolo to len prechodné a v týchto dňoch opäť poriadne prituhlo. Mrzne nielen cez noc, ale na mnohých miestach aj cez deň. A nemalo by sa to podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu zmeniť ani najbližší týždeň.