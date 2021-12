Výbohov obhajca to povedal na rovinu: Na Slovensko sa nateraz vrátiť nechce! Bojí sa väzby?

Miroslav Výboh, dlhoročný priateľ šéfa Smeru Roberta Fica, bol ešte začiatkom augusta tohto roku obvinený v policajnej akcii Mýtnik III z obzvlášť závažného zločinu prijímania úplatku. V súčasnosti je na neho podaná obžaloba. Obvinili ho na základe výpovedí dvoch kajúcnikov – exriaditeľa Finančnej správy Františka Imreczeho a Michala Suchobu. Podľa ich slov mal Výboh žiadať pre expremiéra Pellegriniho úplatok vo výške 150-tisíc eur za podporu v rámci legislatívneho procesu prípravy a schválenia zákona o virtuálnej registračnej pokladnici. Výboh však vinu odmieta.

Partner advokátskej kancelárie Dentons a Výbohov obhajca Ladislav Smejkal však pre Pravdu tvrdí, že popísaný skutok je nepravdivý a vymyslený a vôbec sa nestal. Poukázal pritom na to, že kým Imrecze hovoril, že sa skutok stal v roku 2014, Suchoba hovoril o roku 2016 a následne sa zázračne ich výpovede zhodli na roku 2016. Vtedy však už bol legislatívny proces ukončený a pokladnicu schválili v roku 2014. Okrem toho sa podľa kajúcnikov úplatok preberal v priestoroch monackého konzulátu v hoteli Carlton, ktoré však ešte v roku 2014 neexistovali.

„A tu vyšetrovateľka a dozorujúci prokurátor urobili ďalšiu závažnú procesnú chybu pred vznesením obvinenia nášmu klientovi. A teda, že si najskôr nepreverili veľmi jednoducho v obchodnom registri a v nájomných zmluvách, či priestory, kde malo dôjsť k trestnému činu, vôbec existovali. Urobili tak až na základe medializácie prípadu, kedy následne pristúpili k fyzickej prehliadke priestorov,“ uviedol Smejkal s tým, že Výboh im takéto kroky schválil. Smejkal označil za pozoruhodné aj to, že si kajúcnici pri každej výpovedi spomenuli na niečo nové. „Nepoznám svedka, ktorý si s postupujúcim časom pamätá viac a viac,“ upozornil.

Rovnako kritizuje aj to, že Pellegrini, ktorého obhajca označil za kľúčového svedka, vypočula vyšetrovateľka až úplne na záver, krátko pred tým, ako bolo vyšetrovanie ukončené. „Aj v tomto prípade orgány činné v trestnom konaní vyhodnocujú výpovede Imreczeho a Suchobu napriek všetkému ako vierohodné, ale výpoveď Petra Pellegriniho neberú do úvahy. V tomto prípade vidím špecifikum v tom, že náš klient mal blízko k bývalému premiérovi Ficovi. Či chceme, alebo nie, je tam istý politický rozmer,“ konštatoval Smejkal, ktorý následne dodal, že samotný Pellegrini mal byť podľa slov kajúcnikov konečným užívateľom výhod a napriek tomu, že úplatok mal smerovať jemu, je len v pozícii svedka.

Podľa Smejkala by však celá vec už bola premlčaná, ak by sa stala v roku 2014, ako to pôvodne tvrdil Imrecze. Dodal, že nepravdivé sú aj informácie, že viac ako dva mesiace nereagovali na návrhy polície ohľadom výsluchu cez telemost. Týmto spôsobom bol vypočutý aj samotný Suchoba v Spojených arabských emirátoch. Podľa slov Výbohovho obhajcu naň reagovali približne po mesiaci. Prečo však tak dlho trvalo napísať odpoveď?

„Nejaký čas trvá to zariadiť a aj samotná NAKA nás upozornila, že celé to technicky pripraviť bude trvať aspoň tri až päť týždňov. Ďalšou komplikáciou bola žiadosť od NAKA, aby sme spresnili, ktorí obhajcovia budú na Slovensku a ktorí v Dubaji. Navyše bolo treba zladiť kalendáre. To, že sme reagovali po štyroch týždňoch, keď sme už navrhli konkrétne termíny v decembri a januári aj s prítomnosťou obhajcov, bolo preto, lebo nám nejaký čas trvalo celé to zladiť,“ vysvetlil Smejkal, ktorý dodal, že Úrad špeciálnej prokuratúry podal obžalobu za tri mesiace aj za cenu porušovania zákona a postupujú v rozpore so zákonom.

„Začalo sa to už tým, že klientovi nedoručili uznesenie o vznesení obvinenia. To mu nebolo doručené do dnešného dňa. Následne z neho urobili utečenca, takže mu odvtedy už nedoručujú nič. Navrhli sme dôkazy, svedkov, konfrontáciu a do dnešného dňa nevieme, ako sa s tým polícia vysporiadala,“ upozornil Smejkal, ktorý dodal, že na vyšetrovateľka okrem toho ukončila vyšetrovanie bez právoplatného uznesenia o vznesení obvinenia, s čím sa za dvadsať rokov svojej praxe nestretol. Podľa jeho slov orgány činné v trestnom konaní vedia, že Výboh dlhodobo nežije na Slovensku a trvalý pobyt má v Monaku, napriek tomu mu posielali zásielky na adresu do Zvolena, kde už dlhé roky nebýva. „Človek potom z toho môže mať pocit, že je to v lepšom prípade lenivosť a v tom horšom to robia zámerne. Ešte väčšia absurdita je, že rovnaký prokurátor mu v inej trestnej veci posiela listiny na adresu do Monaka,“ uviedol obhajca.

Okrem toho má Výboh 5 rokov prechodný pobyt v Dubaji, kde sa aktuálne nachádza. Smejkal vylúčil, že by tam bol na úteku a zatiaľ sa na Slovensku neplánuje vrátiť. Smejkal okrem toho predpokladá, že na pojednávanie na Špecializovanom trestnom súde bude ako svedok vypovedať aj Peter Pellegrini. To, či sa na pojednávaniach objaví aj Výboh, nateraz nie je jasné. „Priznám sa, že na toto som sa ho ešte nepýtal. Teraz sa sústredíme skôr na to, aby sme upozornili na to množstvo procesných pochybení a očakávame, že obžaloba bude odmietnutá. Ak odmietnutá nebude, začneme sa zaoberať aj stratégiou na hlavné pojednávania. Pre nás je táto otázka zatiaľ predčasná. On stále verí, že bude na Slovensku očistený a zbavený obžaloby v celom rozsahu,“ uzavrel Smejkal.