Výboh má nového advokáta: Obhajovať ho bude legenda z USA, ktorá na doživotie poslala známeho El Chapa

BRATISLAVA - Do ich tímu mieri "veľké zviera"! Reč je o advokátoch oligarchu Miroslava Výboha, ktorý je obvinený v známej kauze Mýtnik III. Ten po novom posilňuje o známe americké meno. Ide o Richarda Donoghuea, ktorý je špičkovým právnikom poprednej americkej advokátskej kancelárie Pillsbury. Známy je tým, že na doživotie poslal známeho drogového kráľa!

V súčasnosti obvineného Miroslava Výboha, ktorý je obvinený v kauze Mýtnik III z obzvlášť závažného zločinu prijímania úplatku. Jeho tím je viac-menej stabilný a hlavným obhajcom obvineného oligarchu je český advokát Ladislav Smejkal z advokátskej kancelárie Dentos Europe. V polovici apríla sa do advokátskeho tímu pridal aj bývalý minister vnútra za Smer-SD Robert Kaliňák, ktorý však krátko na to bol obvinený z viacerých skutkov a vzatý do väzby.

Po novom advokátsky tím Výboha posilnil o amerického právnika. Richard Donoghue je špičkovým právnikom poprednej americkej advokátskej kancelárie Pillsbury so 150 ročnou tradíciou v poskytovaní právneho zastúpenia. Donoghue povedie tím právnikov z Pillsburry, ktorí sa pripoja k existujúcemu tímu advokátov. Donoghue sa počas svojej dlhoročnej prokurátorskej kariéry venoval prípadom využívajúcich spolupracujúcich svedkov a protikorupčným vyšetrovaniam.

Vo svojej kariére sa vo veľkom venoval aj trestným veciam, v ktorých vystupovali aj tzv. kajúcnici. Práve na vyjadreniach kajúcnikov je postavené aj obvinenie a obžaloba voči Výbohovi. “Dodatočné odborné znalosti a skúsenosti svetového formátu, nám pomôžu dokázať to, čo celý čas tvrdíme a teda, že vyšetrovanie prípadu sprevádza enormné množstvo zákonných pochybení, nedostatok dôkazov a dve pochybné svedectvá spolupracujúcich obvinených Františka Imreczeho a Michala Suchobu,” vyjadril sa k spolupráci s americkou advokátskou kanceláriou Pillsbury Smejkal.

Stál za doživotím drogového kráľa

Donoghue ešte ako prokurátor viedol mnoho známych vyšetrovaní a trestných stíhaní. Práve Donoghue stál aj za odsúdením mexického drogového kráľa Joaquina (El Chapo) Guzmana. Bývalý námestník generálneho prokurátora tiež stál za obžalobou čínskeho telekomunikačného gigantu Huawei a obžalobou CFO Huawei Wanzhou Meng či pri protikorupčnom vyšetrovaní Svetovej futbalovej asociácie FIFA.

“Prijal som ponuku stať sa súčasťou tímu zastupujúceho Miroslava Výboha s cieľom zabezpečiť mu spravodlivý a zákonný prístup zo strany justičných orgánov a polície na Slovensku,” povedal. „Som tiež pripravený zvlášť sa povenovať využívaniu inštitútu spolupracujúcich obvinených – kajúcnikov v slovenskom právnom systéme, nakoľko mám pocit, že jeho využitie je veľmi nejasne formulované a v porovnaní so Spojenými štátmi mu chýbajú predovšetkým jasné a prísne pravidlá," dodal Donoghue.

Obvinený podnikateľ sa podľa medializovaných informácií nachádza v Dubaji a bol na neho vydaný medzinárodný a európsky zatykač. Jeho obhajca Ladislav Smejkal ešte v decembri minulého roku odmietol, že by sa obžalovaný vyhýbal trestnému konaniu. Zároveň pripomenul, že Miroslav Výboh má viac ako desať rokov trvalý pobyt v Monaku a päť rokov prechodný pobyt v Dubaji. Podnikateľ obvinenia odmieta. V prvej polovici augusta minulého roku na neho vydali medzinárodný a európsky zatykač.

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal vlani v novembri na Špecializovaný trestný súd v Pezinku na podnikateľa obžalobu. Korupčná kauza Mýtnik sa týka utajovaných zmlúv na finančnej správe za niekoľko desiatok miliónov eur. Podľa medializovaných informácií by sa mal súdny proces s Výbohom začať na konci mája tohto roku.