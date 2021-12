Policajti odhalili ďalšie porušenie opatrení: Zasahovali v centre Bratislavy, má ísť o podnik Štefana Hríba!

Podľa portálu hnonline.sk ide o podnik Klub pod lampou známeho novinára Štefana Hríba z časopisu .týždeň. Polícia pri tom zasahovala na Partizánskej ulici v centre Bratislavy, kde podnik sídli. "Včera krátko po 22.00 h policajti prvého bratislavského okresu v rámci kontroly dodržiavania opatrení spozorovali na Partizánskej ulici podnik, porušujúci pandemické opatrenia. Policajti sa na mieste skontaktovali so zamestnankyňou podniku, ktorá im umožnila vstup. Vo vnútorných priestoroch policajti spozorovali ďalších osem osôb, ktoré požívali rôzne alkoholické a nealkoholické nápoje," napísali policajti s tým, že dané osoby upozornili na to, že sú podozrivé zo spáchania priestupku, a preto ich vyzvali k zaplateniu pokuty.

Zdroj: FB / Polícia SR - Bratislavský kraj

Tú však odmietli zaplatiť a preto porušenie nariadení oznámia na Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave. Pokutu odmietla zaplatiť aj čašníčka, ktorá v podniku pracovala. Policajti ju preto zadržali a eskortovali na príslušné policajné oddelenie. Krátko na to sa na policajné oddelenie dostavil aj majiteľ podniku. "Ten bol zo strany povereného príslušníka policajného zboru obmedzený na osobnej slobode. Obidve osoby boli po vypočutí a vykonaní potrebných úkonov prepustené na slobodu. Poverený príslušník Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave I začal v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci trestného činu porušovania povinností za krízovej situácie," uzavreli policajti.

Nebolo by to však prvýkrát, kedy Hríbov podnik porušoval protipandemické opatrenia. Počas druhej vlny a tvrdého lockdownu do priestorov podniku prišiel aj vtedajší podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) s bratislavským županom Jurajom Drobom a poslankyňou strany Za ľudí Janou Žitňanskou, ktorých na mieste prichytil týždenník Plus 7 dní v čase zákazu vychádzania. Šeliga následne z postu podpredsedu parlamentu odstúpil. „Nebola to žiadna ‚žúrka‘. Ale faktom je, že takéto pracovné stretnutie malo byť v oficiálnych priestoroch, nie v uzavretej časti kaviarne. Je to veľmi zlý príklad a ospravedlňujem sa zaň," povedal v tom čase na tlačovej konferencii.