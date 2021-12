VIDEO Vtipné momenty v politike: Zostrih toho najlepšieho, čo tento rok ponúkol, pripravte si popcorn!

O zábavu a aj dojatie bolo tento rok postarané viac než dosť.

Zdroj: Gettyimages.com, Topky, TASR/Jaroslav Novák, FB/Andrej Danko

BRATISLAVA - Bol to poriadne tvrdý rok, no našťastie sa už končí a my veríme v pozitívnejšie zajtrajšky. Toto vyjadrujeme aj v kontexte stále prebiehajúcej pandémie, počas ktorej sa v roku 2021 však Slováci neprestali ani v politickom dianí úprimne smiať a aj samotní politici tak dokázali, že aj v napätých časoch si vedia zo seba vystreliť či "pobaviť" publikum na tlačových konferenciách alebo ho aj poriadne dojať. Pripravili sme pre vás zostrihy toho najvtipnejšieho v politickom dianí za uplynulých 12 mesiacov a veru, bolo sa na čo pozerať. Pohodlne sa usaďte a ak môžete, zoberte si k tomu aj popcorn.