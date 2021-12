Politici si pripomínajú Václava Havla: Významná osobnosť, ktorá ukázala že sila človeka nespočíva v kriku!

BRATISLAVA - Životný príbeh Václava Havla ukazuje, že ideály do politiky patria. Bez nich ostanú len čiastkové záujmy, ktoré majú krátkodobú trvácnosť. Na sociálnej sieti to uviedla prezidentka Zuzana Čaputová v reakcii na desiate výročie úmrtia posledného československého a prvého českého prezidenta Václava Havla.

Havel bol podľa nej človek spojený s najvýznamnejšími chvíľami slovenskej a českej histórie. "Havel sa podieľal na všetkých troch líniách posledných piatich desaťročí - ako disident a politický väzeň, ako výrazná a nezabudnuteľná tvár Novembra i ako prvý ponovembrový prezident, ktorý bývalým sovietskym satelitom pomáhal začleniť sa do západného demokratického sveta," pripomenula hlava štátu.

Havel bol desať rokov prezidentom Českej republiky

Zdôraznila, že posledný československý prezident bol presvedčený o dôležitosti rozvoja a kultivovania mravného poriadku, ktorý jediný môže byť zdrojom rešpektu k pravidlám ľudského spolužitia. Bez neho nemá spoločnosť podľa Havla šancu na pokoj, stabilitu, spokojnosť a prosperitu. "Aj preto odkaz Václava Havla nemá iba podobu akéhosi pomníka, ku ktorému pri výročiach kladieme vence. Naopak, núti nás v každej chvíli klásť si otázku, v akej miere tento ideál demokracie napĺňame," dodala Čaputová.

Václav Havel spoločnosti ukázal, že sila človeka nespočíva v kriku. Bol osobnosťou protikomunistického hnutia vo východnej Európe a po páde železnej opony významným politikom, ktorý v Česku i na Slovensku staval cestu demokracii. Na sociálnej sieti to uviedol predseda vlády Eduard Heger (OĽANO). "V dnešnej dobe pamätajme predovšetkým na jeho odkaz, že pravda a láska musia zvíťaziť nad klamstvom a nenávisťou. Nenechajme sa ako spoločnosť rozdeliť, ale spojme opäť naše sily v zápase o slobodu," zdôraznil premiér. Pripomenul, že aj vďaka Havlovi sa Slovensko ľahšie zaradilo do rodiny západných demokracií. "Ako medzinárodne uznávaná osobnosť, humanista, dramatik a demokrat dostal Nežnú revolúciu v roku 1989 v Československu do povedomia širokej verejnosti na celom svete," dodal Heger.

Ako prvý Čech dostal najvyššie štátne vyznamenanie USA

Havel stál na čele spoločného štátu Čechov a Slovákov od roku 1989 do roku 1992, desať rokov bol potom prezidentom Českej republiky. Stál aj za vznikom Charty 77 a bol jedným z jej prvých troch hovorcov.

Za literárne a dramatické dielo, za zmýšľanie a celoživotné úsilie o dodržiavanie ľudských práv udelili Havlovi mnohé ceny, vyznamenania alebo čestné doktoráty. Ako prvý Čech dostal 23. júla 2003 najvyššie štátne vyznamenanie USA - Prezidentskú medailu slobody. Zomrel 18. decembra 2011 v Hrádečku.