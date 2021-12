Sulík sa už teší z Vianoc: Sú vraj až gýčovito tradičné, na stole bol losos a analýzou prešiel aj Santa Claus!

BRATISLAVA - Vianočný ošiaľ a nakupovanie darčekov či štedrá večera v blízkosti rodiny doma. To bolo zrejme pre Richarda Sulíka kedysi viac ako klišé a gýč, no tento rok to bude realita. Minister hospodárstva sa totiž rozhodol tento rok sám prestrieť štedrovečerný stôl a má aj novoročné predsavzatia.

VIDEO Vianočný rozhovor s Richardom Sulíkom:

Sviatky budú po rokoch opäť trávené doma

Aj keď je líder SaS Richard Sulík známym ateistom medzi politikmi, to však hneď neznamená, že sa zrieka akýchkoľvek tradícii, ktoré sa týkajú Vianoc. Akokoľvek gýčovo pôsobia. "Teším sa na Vianoce, aj preto, lebo po niekoľkých rokoch budeme doma. Postavili sme si stromček. Má už aj svetielka, deti ho budú ozdobovať. Popravde, čaká ma až taká gýčová romantika," nostalgicky priznal Sulík hneď na úvod.

Zdroj: Topky/Maarty

Nešťastný jojo efekt a s tým súvisiace novoročné predsavzatie

Minister sa rozhodol viac nezaľáhať v rámci fyzickej kondície a s tým súvisí aj jeho novoročné predsavzatie. "Mám jedno predsavzatie. Chcem schudnúť. V lete sa mi síce celkom zadarilo, no vrátilo sa to ako jojo a musím povedať, že tento jojo-efekt skutočne "funguje". Teraz je "jojo" hore, tak váha bude musieť ísť dole," konštatuje Sulík, ktorý je však v nečakanej "pasci", keďže podľa vlastných slov sám rád konzumuje kvalitné jedlo, a to pomerne často. "Toto je ten problém, že ja som príliš často konfrontovaný s príliš dobrým jedlom a potom sa ťažko nepriberá," neskromne dodal vicepremiér.

Vianoce v kruhu rodiny a štedrovečerný stôl plný dobrôt

Líder SaS ani na sekundu nezabúda na vianočnú hostinu, ktorá je so sviatkami úzko spätá. "Budeme piecť keksíky zvané špekulácius. Na štedrovečernom stole budeme mať lososa, ktorého mám osobne na starosti ja a pripravím ho metódou "sous-vide". Dáme do igelitu na 30 minút na 40 stupňov do trúby a ten losos je potom mäkučký jak vata. Budú k tomu zemiaky a zemiakový šalát. Môj Hugo, ktorý má už 14 rokov, si zobral na starosť crème brûlée, ktorý bude pripravovať už deň pred Štedrým dňom," doplnil Sulík.

Zdroj: gettyimages.com

Santa Claus musí letieť neskutočne rýchlo, aby to všetko postíhal, uvažuje minister

Po jedlách sa Sulík pristavil ešte aj pri téme Santa Clausa a Ježiška. Keďže je ateista, predpoklad bol, že neverí ani v jednu alternatívu, no aj tak sa pri pánovu s červenou čapicou a saňami, ktoré ťahajú soby, pristavil. "Zamýšľal som sa nad tým už dávnejšie. Ak má ten Santa Claus za tak krátky čas poroznášať také množstvo darčekov a má to stihnúť za jeden večer, musí na tých saniach ísť úžasnou rýchlosťou. Rýchlejšie ako svetlo sa nedá ísť. Nežijeme vo vzduchoprázdne, tu je atmosféra a ak by takou vysokou rýchlosťou skutočne išiel, tak by musel na tých saniach zhorieť. Ako keď sa vracia na zem raketa," zapochyboval o Santa Clausovi Sulík na záver.

Zdroj: Getty Images

VIDEO Vianočný pozdrav Richarda Sulíka našim čitateľom: