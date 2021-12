Pandémia COVIDU zmenila život všetkým: Remišová je sklamaná! Politici uprednostnili vlastný zisk

Celosvetová pandémia však podľa Remišovej priniesla do spoločnosti aj mnoho rozdelenia. "Aj v bohatých krajinách, kde prakticky nepoznali sociálne nepokoje ako napríklad Luxembursko, ľudia protestujú proti opatreniam a téma očkovania je mimoriadne rozdeľujúca," povedala pre Topky.

Nikdy sa o očkovaní nedebatoval tak, ako dnes

Za posledných 40 rokov si vicepremiérka nepamätá, že by sa viedli o očkovaní takéto vášnivé diskusie, ako ich dnes. "Deti majú povinných 10 očkovaní, na Slovensku už za viac ako 10 rokov politici Smeru a Hlasu zaviedli povinné očkovanie proti chrípke a ďalším infekčným chorobám pre seniorov v domovoch dôchodcov a pre niektorých žiakov stredných škôl. A nikto sa proti tomu neozýval," vysvetľuje Remišová.

Sociálne siete sa stali ventilom nenávisti

Kolektívna imunita môže aj dnes zmierniť dopady na ekonomiku, podnikateľov, živnostníkov a nemocnice tak, ako to bolo pri iných chorobách. "S koronou sa budeme musieť naučiť žiť, práve preto je dôležité, aby sme boli súdržní, aby sme sa všetci snažili dopady zmierniť, boli k sebe láskaví. Sociálne siete sa stali ventilom nenávisti, kde sa jednotlivé skupiny navzájom ničia a ponižujú. Rozdelenie a nenávisť opozičným politikom vyhovovuje, zámerne ju živia, no pre spoločnosť je to zničujúce," myslí si.

Život sa zmenil zo dňa na deň

Podľa Remišovej bola pandémia signálom, že ani vyspelý svet nie je imúnny voči katastrofám takéhoto rozmeru. "Odhaduje sa, že kvôli pandémii zomrelo na svete doteraz 17 miliónov ľudí, čo je obrovské množstvo. A žiadna krajina nebola od toho uchránená, ani krajiny so špičkovým zdravotníctvom ako je Švajčiarsko alebo Nemecko," poukázala Remišová.

Pre ľudí na celom svete to bolo podľa nej pripomenutie toho, že výdobytky civilizácie sú mimoriadne krehká vec. "Prakticky zo dňa na deň sa obmedzilo cestovanie, v niektorých krajinách sa zavreli hranice, napríklad na Novom Zélande sa vlastní občania nemohli vrátiť do svojej vlasti. Obmedzili sa sociálne kontakty, kultúrne podujatia, skrátka veci, ktoré sme desaťročia brali ako samozrejmosť. Zrazu prežívanie šťastia bolo treba hľadať v sebe a v najbližšej rodine," konštatuje ministerka.

Nie všetci to však zvládli. "Pandémia celosvetových rozmerov je obrovskou záťažou aj na osobnú pohodu a kvalitu života. U nás doma sme začali žiť takzvanými mikrodobrodružstvami – malé zážitky ako napríklad nočná prechádzka po lese a pozorovanie nočnej oblohy, opekanie slaniny pri ohníku, chvíľky pohody a šťastia," uviedla.

Vianoce s COVIDOM boli smutné

Remišová prežívala minulé sviatky s koronavírusom. "Bála som sa, aby som nenakazila deti a manžela a celé sviatky som bola zavretá v jednej izbe a len zdola som počula štebotanie detí. Boli to veľmi smutné Vianoce, pretože som sa nesmierne tešila, že počas sviatkov budeme všetci spolu, bez vyzváňania telefónu, bez zhonu a stresu z práce. Nevyšlo to, deti mi nosili čaj a kapustnicu ku dverám mojej izby a cez dvere sme sa spolu rozprávali," opísala Remišová.

"Nik okrem mňa v domácnosti neochorel, aspoň toto bola odmena za samotu. Najťažšie počas týchto dvoch rokov boli obmedzenia sociálnych kontaktov a kontaktov s rodinou práve kvôli opatreniam," povedala s tým, že pandémia prehĺbila jej vďačnosť za každý jeden deň a za veci, ktoré človek niekedy berie ako samozrejmosť - zdravie, rodinnú pohodu, to, že sa jej podarili veci, ktoré majú zmysel a môžu Slovensku pomôcť.

Sklamaním bolo, že niektorí politici uprednostnili vlastný politický zisk

Pre Remišovú bolo sklamaním, že aj v ťažkej situácii ako je celosvetová zdravotná pandémia, niektorí politici uprednostia vlastný politický zisk a svoje percentá pred ochranou životov ľudí. "Doslova ich svojimi vyjadreniami posielajú na smrť. Veľmi dobre vedia, čo je správne, o to hanebnejšie je ich pokrytectvo. Celkovo sa počas pandémie ukázalo, ktorí politici na Slovensku to s ľuďmi myslia naozaj dobre," uviedla.

"Slovensko prežíva krízu, akú doteraz nikdy neprežívalo a veľmi mi chýba nasadenie a zmysel pre spoluprácu u opozičných, ale aj u niektorých koaličných politikov. Práve v tejto ťažkej dobre ľudia potrebujú vidieť, že politici ťahajú za jeden povraz a 24-hodín denne hľadajú spoločne riešenia, aby Slovensko krízu zvládlo," dodala ministerka.