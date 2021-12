Betlehemské svetlo príde na Slovensko tento víkend: Prvá ho prijme prezidentka

V sobotu (11. 12.) si slovenskí skauti svetlo prevezmú od skautov z Rakúska. Následne ho podľa Tóthovej v nedeľu (12. 12.) odovzdajú na poľsko-slovenských hraniciach poľským skautom a popoludní na hraniciach skautom z Ukrajiny.

"Ani v tomto roku nechcú skauti a skautky zo Slovenského skautingu iniciovať akúkoľvek formu výzvy na zhromažďovanie sa, ktoré by bolo v rozpore s aktuálne platnými nariadeniami súvisiacimi so súčasnou pandemickou situáciou," uviedla Tóthová. Skauti preto nebudú tohto roku organizovať hromadný vlakový prevoz, ale zrealizujú jedno symbolické prevezenie Betlehemského svetla z Bratislavy do Košíc. Jazda sa podľa Tóthovej uskutoční 18. decembra, pričom nebude možné si svetlo odpáliť.

Betlehemské svetlo sa bude distribuovať po Slovensku v nasledujúcich dňoch, aby bolo dostupné v čo najviac mestách. "Skauti a skautky na Slovensku týmto prijímajú aj v tomto roku jednu zo svojich najväčších výziev – priniesť Betlehemské svetlo všade tam, kam ho prinášali aj po minulé roky. V dostatočnej miere suplovať nerealizovaný vlakový rozvoz," hovorí Tóthová. Pokračuje, že odpaľovanie Betlehemského svetla bude prebiehať so všetkými aktuálne platnými pandemickými opatreniami, so snahou o bezkontaktnosť a bez zhromažďovania.

Betlehemské svetlo poputuje aj na Lomnický štít

Hlavnými miestami na odpálenie Betlehemského svetla tak primárne budú kostoly a tradičné stanovištia v mestách. Aj tento rok pripravujú skauti interaktívnu mapu s vyhľadávaním, kde bude na Slovensku Betlehemské svetlo dostupné. Tóthová dopĺňa, že mapa so zoznamom je dostupná na internetovej stránke www.betlehemskesvetlo.sk a skautskí dobrovoľníci ju každým dňom aktualizujú. Betlehemské svetlo, tak ako každý rok, podľa Tóthovej poputuje aj na Lomnický štít. Skauti ho tam vynesú 19. decembra. "Do Vysokých Tatier svetlo zavíta, aby symbolicky z vyššej nadmorskej výšky zasvietilo na celé Slovensko," podotkla.

Tradícia sa odvíja od konca 11. storočia

Tradícia svetla z Betlehema sa odvíja už od konca 11. storočia, z obdobia krížových výprav. Jeden z členov tejto výpravy, mladý muž z talianskeho mesta Florencia, sľúbil, že ak prežije výpravu, prinesie domov plamienok z "večného" svetla, ktoré horí v Betleheme. Svetlo, ktoré si ostatní obyvatelia Florencie následne odpaľovali a odnášali domov, sa stalo symbolom nádeje, lásky a porozumenia - univerzálnych hodnôt spájajúcich ľudí. Novodobú tradíciu šírenia plamienka z Betlehema oživili v Rakúsku.