Splnený sen: 57 miliónov na účte? Slováci prehovorili, ako by využili rozprávkovú sumu

BRATISLAVA - Slováci opäť podľahli šialenstvu a idú skúšať svoje šťastie v Eurojackpote! Ten dosiahol závratnú sumu až 57 miliónov eur. V piatok večer sa dozvieme, či padol bank a či sa niekomu podarí splniť sen a žiť život supermiliónara. Reportéri spravodajského portálu Topky.sk v uliciach slovenských miest zisťovali, čo by Slováci urobili s tak obrovskou výhrou, do čoho by investovali. O výhru chce dokonca zabojovať talentovaná speváčka a herečka. Priznala, že šťastie v Eurojackpote neskúša prvýkrat!

Východniari v tom majú jasno. Nič nechcú nechávať na náhodu. Peter (36) z Košíc skúša šťastie spolu s kamarátmi už roky. Je presvedčený, že keď spoja sily, majú väčšiu šancu získať 57-miliónový Eurojackpot. „Keď sa stretneme, je to super priestor pre predstavovanie si, čo by bolo, keby sme vyhrali. Berieme to ako istú tradíciu, aspoň máme dobrý dôvod sa pravidelne všetci stretávať. Veľa sme síce zatiaľ nevyhrali, no veríme, že raz sa aj na nás usmeje šťastie a vyhráme takú sumu, že každému z nás sa ujde,“ hovorí usmiaty Košičan.

Do exotiky by rád celú svoju rodinu zobral 44-ročný Dušan z Veľkého Šariša. Nemá rád zimu a studené dni. Preto aj on sa pokúsi trafiť svoje šťastné čísla. Ako priznáva, stavil zatiaľ dvakrát v živote, ale za vyskúšanie nič nedá. Rozumie ľuďom, ktorí šťastie skúšajú pravidelne.

Absolútne jasno v tom má Iveta (52) z metropoly východu. „Áno, podávam. Keď si predstavíte, za koľko málo peňazí môžete vyhrať milióny eur, je to priam neuveriteľné. Kamarátky z práce ma ako prvé na to naviedli, za čo som im neskutočne vďačná. Keď si predstavím, že by som práve ja vyhrala...,“ hovorí zasnene pani Iveta. Doteraz sa jej podarilo vyhrať aspoň symbolické peniaze. Ako však dodáva, nádej umiera posledná. „Ale vyhrať teraz viac ako 50 miliónov, to je veľké lákadlo,“ smeje sa Košičanka.

A čo by s výhrou urobili ďalší Slováci?

Pani Mária (69), Senec

Zdroj: Topky

"S manželom skúšame vyhrať s Tiposom už mnoho rokov. Vždy to boli menšie sumy. Teraz na dôchodok a zvlášť v tejto covidovej dobe by takáto nádherná suma vyhraná v Eurojackopote prišla naozaj vhod. Pri investovaní by som myslela na časy staroby, keď v budúcnosti nebudem možno samostatná a vyhradila by som si peniaze na súkromnú opatrovateľku. Prvé, čo by som ale hneď s výhrou spravila? Vycestovala by som s rodinou na niekoľko mesiacov do krajiny, kde nie sú tak veľké obmedzujúce covid opatrenia. Veľmi by sa mi páčilo tieto najhoršie časy prežiť v peknom domčeku pri mori. Finančne by som pomohla tiež mojim deťom a iste by som prispela aj na charitu, najmä rodinám vo finančnej núdzi a týraným ženám v azylových centrách."

Janka (54) s dcérou Jankou (30), Malý Lapáš

Zdroj: Topky

"Skoro na každý sviatok si kupujeme žreby a darí sa nám vyhrať. Aj naposledy – rovno na Mikuláša. Tento rok sme si povedali, že vyskúšame aj natipovať Eurojackpot. Pri takejto sume nie je o čom. Pokiaľ sa na nás šťastie usmeje a podarilo by sa nám vyhrať 57-miliónov eur, tak si kúpime obrovský hotel niekde v teple a vezmeme so sebou celú rodinu a všetkých blízkych!"

Pani Janka (72), Bratislava

"Nikdy som netipovala, ale v poslednom čase vídavam reklamu na Eurojackpot a chcela som si vyskúšať či šťastie príde aj ku mne. Z výhry by som určite pomohla matkám samoživiteľkam , Slobode zvierat s hendikepovaným zvieratkami. A, samozrejme, mojej rodine."

Vyhrať 57 mili ó nov by chcela aj slovenská speváčka a herečka Lenka "Lera Rakarová (37)

Zdroj: Topky

"Ja som si už podala! Bolo by to fantastické, ak by sa mi podarilo vyhrať takúto závratnú sumu v Eurojackpote. Úplne presne aj viem, čo by som s peniazmi urobila. Vybudovala by som najlepšie nahrávacie štúdio v Európe a dávala by som príležitosť naozaj talentovaným umelcom nahrávať zadarmo. Tiež by som vytvorila útulok pre zvieratá s plnohodnotnou veterinárnou starostlivosťou a ešte by som pomáhala obetiam domáceho násilia. Síce to všetko aj teraz čiastočne robím, ale s toľkými peniazmi by to bolo samozrejme jednoduchšie a efektívnejšie...Plus samozrejme krásny dom na jazere a dovolenky pre moju rodinku a priateľov."umu a