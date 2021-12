Kollár o príprave na TRETIU vlnu: Nezvládli sme to! Opatrenia by sa mali pred Vianocami uvoľniť

Zároveň súhlasí s dlhším lockdownom o pár dní, aby sa pred Vianocami uvoľnili opatrenia a obchody či prevádzky sa mohli otvoriť. Opatrenia musia byť podľa neho predvídateľné.

Kollár si najprv vypočuje návrhy konzília

"Najprv si vypočujem návrhy. Ale mám za to, že radšej by sme mali hneď zavrieť školy, uzavrieť to na pár dní ešte, a potom to pred Vianocami pustiť, aby sme nezdecimovali ekonomiku, aby sme nezničili celý priemysel v službách, cestovnom ruchu, gastre či malých obchodoch," povedal Kollár.

Podpredseda parlamentu Juraj Blanár (Smer-SD) s lockdownom súhlasí, ak ho odporúčajú odborníci, no musí podľa neho dôjsť k odškodneniu. Ak odborníci navrhujú aj zavretie škôl v rámci lockdownu, Blanár by bol za. Lockdown má byť podľa neho pre všetkých, lebo aj očkovaní šíria nákazu. Ani Kollár nechce robiť rozdiely medzi očkovanými a neočkovanými.

Mrzí ma, že SaS zablokovala zatvorenie škôl

Kollára mrzí, že SaS zablokovala zatvorenie škôl, pretože tam vidí ohniská nákazy. Blanár kritizuje, že vláda pošle materiál do parlamentu, hoci na ňom nie je dohodnutá a následne sa háda koalícia medzi sebou. Smer-SD ani Sme rodina nepodporujú povinné očkovanie. "Nikdy nebudem hlasovať za to, aby sme zaviedli akékoľvek povinné očkovanie," reagoval Kollár. Blanár nesúhlasí s rozdeľovaním na zaočkovaných a nezaočkovaných, očkovanie musí byť podľa neho dobrovoľné.

Povinné očkovanie nepodporíme

Kollár tým nechce rozoštvávať spoločnosť, treba podľa neho využiť iné možnosti na motiváciu k očkovaniu. Nevidí nič zlé na tom, aby dôchodca dostal 600 eur. Blanár vyhlásil, že Smer-SD je proti podmieňovaniu odmien očkovaním, navrhuje vyplácať podporu priamo v hotovosti. Smer-SD plánuje podať takýto pozmeňujúci návrh v pléne, Sme rodina je ochotná o tom diskutovať.

Kollár súhlasí, že cez leto sa nezvládla príprava na ďalšiu vlnu. V lete sa malo podľa jeho slov zachraňovať zdravotníctvo, mali sa navyšovať kapacity. Nevedela sa však predvídať sila pandémie, preto sa podľa neho nemôže hádzať vina len na ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO).

Blanár i Kollár kritizovali návrh rezortu spravodlivosti

Blanár i Kollár kritizovali návrh rezortu spravodlivosti na zavedenie nového trestného činu šírenia nepravdivej informácie. Podľa Blanára sa tým bude brániť pluralite názorov i demokracii. Ani Sme rodina návrh nepodporuje, označil to za špicľovací zákon. Nemôžu sa podľa neho zatvárať ľudia za šírenie svojich názorov. "Je to koniec demokracie, my si to nemôžeme dovoliť, nebudeme za to hlasovať," dodal.

Partneri sa zhodli, že dnes je predčasné hovoriť o tom, kto by mal byť prezidentom. Podľa Blanára sa ukázalo, že zvolenie prezidentov bez predošlých skúseností, nie je dobrá cesta. Nechcel odpovedať, či by mal šéf Smeru-SD Robert Fico kandidovať. Kollár zároveň naďalej súhlasí s tým, že Ústava SR by sa mala zmeniť tak, aby ľudia mali možnosť vyjadriť sa v referende aj k otázke skrátenia volebného obdobia.