Vodiči, pozor! Cez víkend a budúci týždeň budú čiastočne uzavreté D1 a D2

V piatok večer od 22.00 h do soboty (4. 12.) do polnoci bude čiastočne uzavretá D1, a to od kilometra 8,645 v smere do Petržalky pri Estakáde Mierová - Senecká. Dôvodom je stavebná údržba v ľavom a v pravom jazdnom pruhu.

"Vyraďovací pruh smer Podunajské Biskupice a Gagarinova bude bez obmedzenia," spresnila polícia s tým, že o ďalších obmedzeniach bude informovať.