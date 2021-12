Ako vyzerajú pľúca pacienta po vysokých dávkach Ivermektínu a vitamínu D? Hrôzostrašná fotka Sabaku!

Honba za ivermektínom sa začala ešte na začiatku tohto roka, kedy vyšla štúdia, ktor hovorila o údajných pozitívnych účinkoch tohto veterinárneho antiparazitika. Napokon sa však ukázalo, že nie všetky skutočnosti zo štúdie sú pravdivé. Napriek tomu sa mnohí antivaxeri a tí, ktorí nedôverujú očkovaniu oháňajú jeho účinkami a naďalej ho používajú, aj keď jeho podmienečné použitie na liečbu koronavírusu už stratilo účinnosť.

Lekár a infektológ bratislavských Kramárov však teraz zverejnil hrôzostrašnú fotku. Na fotke je snímka röntgenu pľúc jedného pacienta, ktorého majú hospitalizovaného na COVID oddelení. Ten preventívne užíval vysoké dávky vitamínu D na posilnenie imunity. Ani to mu však nepomohlo ubrániť sa pred nákazou a keď zistil, že je pozitívny na koronavírus, začal užívať vysoké dávky viacerých liekov. "A to ivermektínu, hydroxychlorochínu, zinku, aspirínu a antibiotiká. Napriek tomu skončil so 70% postihnutím pľúc na vysokoprietokovom kyslíku," vysvetlil Sabaka.

Zdroj: FB / Peter Sabaka

Ako následne Sabaka uviedol, nejde o jedného pacienta, ale takýchto prípad majú viac. Vysvetlil, že za normálnych okolností by tkanivo pľúc malo byť sfarbené do čierna, pretože je v pľúcach vzduch, ale na snímke je tkanivo biele. A to má len jeden dôvod - v pľúcach je voda. "Záver....to že pacienti končia v nemocnoci lebo od skorumpovaných lekárov nedostanú včas vitamíny, ivermektín a antibiotiká je hoax, ktorý má efekt ako soľ do rán unaveným zdravotníkom, ktorí ozaj robia, čo je v ich silách," uzavrel Sabaka.

Veria radšej Jožovi z krčmy ako odborníkom, hovorí Hložník

Na status svojho kolegu reagoval aj Jakub Hložník. Obaja lekári sú zo strany antivaxerom mnohokrát kritizovaní pre ich postoj k očkovaniu. "Klasika, ľudia neveria odborníkom ako je pán docent (Peter Sabaka - pozn. redakcie), ale naletia Jožkovi v krčme, či tým alternatívnym " odborníkom", čo spamujú sociálne siete hoaxami. U nás dnes exitoval (zomrel - pozn. redakcie) neočkovaný mladý muž, ročník 1984, hneď potom dve neočkované ženy, ročník 1955 a 1959," napísal Hložník.

Zdroj: FB / Peter Sabaka, Jakub Hloznik

Ako dodal, v pondelok zomrela aj doteraz zdravá 50-ročná žena, ktorá rovnako nebola očkovaná. "Momentálne nemáme ani jedného zaočkovaného pacienta na umelej ventilácii pľúc. Tie najťažšie priebehy nám ukazujú, že očkovanie má obrovský význam v prognóze pacienta," poukázal Hložník. Následne dodal, že očkovaní budú určite viac chránení pred novým variantom omikron z Južnej Afriky, ako neočkovaní. "Stále je to vírus SARS-CoV-2, nie je to nový vírus. Báli sme sa, čo spraví Delta a vidieť, že nemocnice plnia neočkovaní a nie očkovaní," uzavrel.